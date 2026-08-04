Controlado el incendio en Retuerta del Bullaque, que ya ha descendido a Nivel 0

Incendio declarado en Retuerta del Bullaque. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este martes en la localidad ciudadrealeña de Retuerta del Bullaque y que había alcanzado la Situación Operativa Nivel 1 por posible afección de humo a la carretera CM-4017 ha quedado controlado a las 19.22 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno autonómico.

Las llamas eran detectadas a las 16.15 horas por un vigilante fijo. En el lugar continúan trabajando 6 medios terrestres, con 26 personas; y 11 personas más de personal interno.

Este municipio ya fue testigo de otro incendio forestal que se declaró el 23 de julio y fue extinguido tres días después.