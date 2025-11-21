Convocadas las ayudas del Programa de Apoyo a la Digitalización de C-LM con 3 millones de euros de presupuesto

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado este viernes la convocatoria de las ayudas del Programa de Apoyo a la Digitalización Adelante-Digitalización, cofinanciable en el marco del Programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027, para el ejercicio 2025.

Según la resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogida por Europa Press, el objetivo de la convocatoria es subvencionar el apoyo a la digitalización de las pymes mediante la implantación de servicios asociados al comercio electrónico, así como subvencionar el apoyo a la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha.

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la presente convocatoria asciende a 3.000.000,00 euros, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las pymes, de acuerdo con la definición establecida en el Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten -incluidas las comunidades de bienes-, que realicen alguna actuación subvencionable de las conforme a lo dispuesto en la Orden 119/2024, de 17 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la presente resolución.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 21 de enero de 2026 y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Empresas.

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm. es) y que figura en el anexo I de la presente resolución, junto con el resto de documentación precisa para realizar la evaluación de los proyectos presentados. Al presentarse de esta forma, los documentos serán digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.