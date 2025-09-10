La convocatoria de la 37ª edición los Premios Gran Selección Campo y Alma 2026 se publicará antes de que acabe el año

ALBACETE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publicará antes de que acabe el año la convocatoria de la 37ª edición de los Premios Gran Selección Campo y Alma para 2026, según lo ha avanzado el consejero del ramo, Julián Martínez Lizán, al afirmar que "en un par de meses publicaremos la convocatoria de unos galardones que son muy importantes porque promocionan nuestros mejores productos de calidad diferenciada".

En la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma de la provincia de Albacete, que se entregan en el marco de la Feria, el consejero ha destacado que estos productos, además de ser sinónimo de excelencia agroalimentaria, "son nuestra tarjeta de presentación y nuestros mejores embajadores por el mundo, como así lo atestigua que supongan un tercio de todas las exportaciones de nuestra región, alcanzando el año pasado los 3.658 millones de euros".

Por ello, ha animado a las empresas para que, una vez se publique la convocatoria, participen en estos galardones, que son los más antiguos de los que otorga el Gobierno de Castilla-La Mancha "y que tienen un gran prestigio, ya que están amparados por Campo y Alma, la marca de doble garantía de calidad de los alimentos de la región, que engloba productos con denominación de origen e indicación geográfica protegida".

Estas declaraciones las ha realizado el consejero en un acto al que también ha asistido el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado de la Junta en dicha provincia, Pedro Antonio Ruíz; la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; la secretaria general de la Consejería, Elena Pérez; la vicepresidenta de las Cortes, Josefina Navarrete; y el delegado de Agricultura, Ramón Sáez.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 41 figuras de calidad, todas bajo la marca Campo y Alma. Además, tiene otras cuatro figuras de calidad compartidas con otras regiones. En este contexto, el Gobierno regional trabaja para seguir avanzando en la consecución de nuevas figuras de calidad, "en este caso de los pistachos, de los hongos, de la Manchuela y también de la lenteja castellana. Tampoco descartamos que pueda haber una figura de almendras de Castilla-La Mancha, por la importancia que el cultivo va adquiriendo", ha enumerado el consejero, que ha manifestado un deseo personal al respecto, que "podamos envasar también arroz de la Denominación de Origen Calasparra, que se produce en Albacete, en la localidad de Hellín, en el Coto Minero, con la expectativa de poder ofrecer un producto importante y relevante para nuestra gastronomía".

FELICITACIÓN A LOS PREMIADOS

Por lo que respecta a los premios entregados hoy, el consejero ha subrayado que, tal como reza el eslogan del estand de la Junta este año, "Albacete es una tierra de sabores y un referente gastronómico a nivel nacional, gracias a los productos de calidad que se producen en nuestra provincia, como el vino, el queso manchego, el aceite, las almendras y las nueces, la miel, el azafrán o las hortalizas".

Acto seguido, Martínez Lizán ha felicitado, tanto a los tres galardones premiados en la Categoría Oro en azafrán, nueces y cordero, que ya recogieron sus representantes en el mes de mayo en el acto institucional que tuvo lugar en Mora de Toledo; como a los galardonados en categoría Plata y Bronce, que han recogido hoy sus premios, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero ha destacado el alto número de premios recibidos por la provincia de Albacete, ya que además de los tres premios absolutos, esta provincia tuvo otros ocho premios en categoría plata, todos para vinos; y ocho premios más en categoría bronce, seis de ellos para vinos y dos para quesos, que son los que se han entregado hoy en la feria, "lo que indica que los productores, pero también las industrias, las cooperativas y bodegas de la provincia están trabajando bien".