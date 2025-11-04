Cooperativas Agro-alimentarias, contraria a contratar inmigrantes ilegales como temporeros: "Hay que ser rigurosos"

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), 4 (EUROPA PRESS)

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, se ha mostrado contrario a la propuesta de permitir la contratación de inmigrantes ilegales para atender la demanda de mano de obra en campañas agrícolas.

Así se ha pronunciado a preguntas de Europa Press después de que organizaciones agrarias como Asaja hayan planteado esta posibilidad. "En el tema de contratación de persona, tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de la normativa".

En esta línea, ha avisado de que no se puede hacer un llamamiento a los agricultores para que contraten a personas que no tengan permiso de trabajo. "No podemos favorcer este tipo de procesos", ha dicho tajante.

En todo caso, sí que comparte que puedan ponerse en marcha medidas extraordinarias de flexibilización como ocurrió en el COVID, "pero siempre dentro del marco normativa y de las herramientas que da la ley". "Con estas reglas del juego, eso no tiene cabida".