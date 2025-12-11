Cooperativas C-LM se erige en "líder" de sector agroalimentario en 2025 con una facturación cercana a los 3.000 millones

El Presidente De Cooperativas Agro-Alimentarias De Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca - EUROPA PRESS

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, ha afirmado que en este año 2025 la organización se ha erigido en "líder con diferencia" del sector agroalimentario en la Comunidad Autónoma, con una cifra de facturación que "se aproxima ya a los 3.000 millones de euros", lo que convierte a la entidad y al movimiento cooperativo en "la primera industria" de la región.

Así lo ha aseverado Villafranca este jueves en rueda de prensa de balance de este año en la que ha estado acompañado del director general de Cooperativas Agro-alimentarias en la Comunidad Autónoma, Juan Miguel del Real. Una rueda de prensa en la que ha destacado que Cooperativas cubre "todo el territorio" y ayuda a que los pueblos "sigan con vida".

"Somos una organización líder con diferencia en el sector agroalimentario y lo que sentimos es orgullo de lo que representamos y lo que tenemos detrás", ha manifestado, haciendo hincapié en que el sector "tiene vida y dinamismo" y que las cooperativas están buscando "cualquier tecnología" para implantar y modificar los procesos de producción.

EL VINO Y EL ACEITE, CON PRECIOS ACEPTABLES

Haciendo un balance por sectores, Villafranca ha comenzado con el del vino, "el principal" de la Comunidad Autónoma, que ha tenido una cosecha del entre 18,5 y 19 millones de hectolitros de vino y mosto, "una cantidad muy lejos de la media habitual". Sin embargo, a pesar de las "dificultades", ha sostenido que el sector, a nivel de comercialización, tiene una situación "muy estable" y con "firmeza" que va a hacer que no quede vino en las cooperativas.

En cuanto a los precios, aunque ha asegurado que no son los que les gustarían, sí que ha admitido que al menos "responden a un escenario muy distinto al que teníamos hace tres o cuatro años", ya que las cooperativas adscritas a la organización están sabiendo "dar respuesta y buscar la elaboración que demandan los consumidores".

Todo ello teniendo en cuenta la situación de "inestabilidad política" que ha traído unos aranceles del 15% y otro 15% de devaluación del dólar que ha encarecido las exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, ha mandado un mensaje positivo afirmando que aún hay "recorrido para estar y avanzar" en el país americano.

En cuanto al olivar, ha destacado que es un sector "importante" y que "está creciendo" hasta el punto de que su superficie ya supera a la del viñedo. Así, este año se han alcanzado las 146.000 toneladas de aceite de oliva, remarcando que "casi el 60%" de la producción está en manos de socios de Cooperativas Agro-alimentarias.

Un sector que en este 2025 "se ha recobrado" después de la caída generalizada que tuvo el año pasado y que ha presentado en los precios un escenario de "mucha estabilidad".

Sin embargo, ha alertado de que es necesario pensar en cómo hacer que las zonas de olivar tradicional "puedan seguir siendo rentables" frente a los cultivos intensivos para no perder algo que ha definido como "un patrimonio".

AÑO "RÉCORD" PARA EL CEREAL

En tercer lugar, Villafranca ha hecho referencia los cereales, que han tenido un año "prácticamente récord" gracias a las lluvias de la primavera, que han desembocado en una cosecha de 5,5 millones de toneladas.

Asimismo, y aunque el cereal está sometido a los precios internacionales, ha hecho énfasis en que Castilla-La Mancha tiene la "suerte" de estar lejos de los grandes puertos es "una ventaja" porque permite abastecer a la ganadería de interior.

Sin embargo, el sector también tiene algunas precoupaciones como la afección de la guerra de Ucrania y la necesidad de importar fertilizantes, que está perjudicando al sector.

En cuanto al resto de sectores, en el de los frutos secos ha habido una cosecha inferior en el almendro pero el pistacho, por su parte, está "prácticamente consolidado" a la espera de que puedan comenzar a producir las casi 65.000 hectáreas que ya hay plantadas en la Comunidad Autónoma.

En referencia al ajo, ha lamentado que es un cultivo que "está cayendo" fundamentalmente por la falta de mano de obra y de agua para regadío, criticando las "limitaciones" hídricas que tienen impuestas las distintas confederaciones hidrográficas.

En cuanto al champiñón, en el que Castilla-La Mancha es "líder con diferencia" a nivel nacional, ha destacado que a pesar de la buena situación del sector hay problemas con la mano de obra, aunque no de comercialización.

Y en el sector de la fruta, este año ha habido una caída "muy importante" a nivel general en la fruta de hueso, mientras que el melón y la sandía también han "sufrido" por la caída de los precios.

Finalmente, en la ganadería, no ha querido olvidarse de que la organización también tiene una cooperativa láctea en Talavera de la Reina, apuntando que "con las dificultades de tener en Castilla-La Mancha ganadería, el hecho de tener una y que vaya muy bien es de destacar".

RECHAZO A LA ACTUAL Y LA FUTURA PAC

Por otra parte, Ángel Villafranca también ha querido hacer referencia a la nueva PAC, incidiendo en que la actual "no ha llegado a cumplir los objetivos" y ha tenido "un rechazo importante por parte de todo el sector".

Sin embargo, peor opinión tiene de la futura nueva PAC, recordando que aunque las primeras palabras venidas de la Comisión Europea sonaban "perfectas", el nuevo marco plurianual que llegó después vino con la "sorpresa" de que no solo se había recortado el presupuesto "más de un 20%" sino que traía además un "cambio de estructura" con el que no están de acuerdo.

Un escenario que lo que hace es, a su juicio, "crear dudas". "Y lo peor que puede haber en un sector económico es no tener claro dónde nos dirigimos", ha apostillado.

CONTRA LA FUTURA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Por su parte, Juan Miguel del Real ha querido poner el foco en materia de agua, recordando que Cooperativas está aún esperando la sentencia de su recurso contencioso-administrativo contra los planes hidrológicos del Tajo, el Guadiana y el Júcar.

En este sentido, ha manifestado que espera que el Tribunal Supremo les dé la razón en "alguna de las peticiones" que hacen en dicho recurso.

Pero, además, ha señalado que analizan "con preocupación" los primeros borradores de los documentos de la nueva planificación hidrológica que comenzará en 2027.

"Si no estábamos de acuerdo con la actual, los primeros textos de la futura son todavía mucho más restrictivos para el sector y nos están obligando a preparar alegaciones para intentar hacer valer los derechos del sector agrario, que en materia de agua cada vez lo está pasando peor", ha advertido.