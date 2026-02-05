Cortada la N-420 a la altura de Brazatortas en ambos sentidos por desprendimiento de rocas

Archivo - Mapa de Brazatortas. - GOOGLE MAPS - Archivo

CIUDAD REAL, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-420 permanece cortada en ambos sentidos a la altura de Brazatortas (Ciudad Real) por un desprendimiento de rocas.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el corte permanece desde las 00.47 horas de este jueves.

La Guardia Civil ha establecido un desvío alternativo a la altura del kilómetro 133 de la CM-4202. Al lugar ha acudido también mantenimiento de carreteras.