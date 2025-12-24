Cortada la A-3 a la altura de Tébar (Cuenca) tras una colisión de 5 vehículos que deja una persona atrapada

CUENCA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-3 en el kilómetro 186 sentido Madrid ha quedado cortada al tráfico a la altura del municipio conquense de Tébar a consecuencia de la colisión de cinco vehículos.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, se está dando paso alternativo por la vía de servicio. El aviso se ha recibido a las 17.31 horas.

Por el momento, la colisión ha dejado una persona atrapada.

En el lugar se encuentra trabajando la Guardia Civil, los bomberos de Motilla del Palancar, un médico de Urgencias, una UVI y dos ambulancias.