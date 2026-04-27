Cortada la autovía A-4 en sentido Andalucía, a la altura de Ontígola, tras el accidente de un turismo

Cortada la autovía A-4 en sentido Andalucía, a la altura de Ontígola (Toledo), por el accidente de un turismo.
Cortada la autovía A-4 en sentido Andalucía, a la altura de Ontígola (Toledo), por el accidente de un turismo. - 112
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 27 abril 2026 14:08
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   TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La autovía A-4, a la altura del kilómetro 52, en sentido Andalucía, ha quedado cortada este lunes a la altura de Ontígola (Toledo), debido al accidente de un turismo con dos personas implicadas, que han resultado heridas.

   Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 12.42 horas.

   Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los bomberos de Villarrubia de Santiago, una ambulancia de urgencias y el helicóptero medicalizado del Sescam. Se está dando paso alternativo por la vía de servicio.

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