Cortada la autovía A-4 en sentido Andalucía, a la altura de Ontígola, tras el accidente de un turismo

Cortada la autovía A-4 en sentido Andalucía, a la altura de Ontígola (Toledo), por el accidente de un turismo. - 112

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-4, a la altura del kilómetro 52, en sentido Andalucía, ha quedado cortada este lunes a la altura de Ontígola (Toledo), debido al accidente de un turismo con dos personas implicadas, que han resultado heridas.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 12.42 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, los bomberos de Villarrubia de Santiago, una ambulancia de urgencias y el helicóptero medicalizado del Sescam. Se está dando paso alternativo por la vía de servicio.