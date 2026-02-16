Cortada la A-4 sentido Andalucía en Santa Cruz de Mudela tras incendiarse un camión que transportaba cervezas - DGT

CIUDAD REAL 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-4 se encuentra cortada totalmente al tráfico, en sentido Andalucía, tras el incendio de un camión que transportaba cervezas en el kilómetro 216, a la altura de la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 15.00 horas.

El incendio del camión ha comenzado en los neumáticos y se ha extendido por todo el vehículo. Al lugar han acudido bomberos de Valdepeñas y la Guardia Civil.