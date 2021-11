Las Cortes se comprometen a trabajar desde la unidad en la toma de decisiones para eliminar la violencia machista

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha se han comprometido a trabajar desde la unidad parlamentaria en la toma de decisiones encaminadas a la eliminación de la violencia machista y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Así se ha puesto de manifiesto durante la Comisión de Igualdad en el Parlamento regional, que ha aprobado por unanimidad la resolución del Informe de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género del año 2020.

Asimismo, la resolución indica que las Cortes regionales comparten el dolor de las mujeres y niñas que sufren violencia de género, y muestran su condena por la violencia que se ejerce tanto en el ámbito de la pareja o expareja, como en el resto de manifestaciones violentas que lesionan la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres.

"Las restricciones de movilidad, confinamientos, aislamiento e incertidumbre, ha provocado un incremento de la violencia contra las mujeres y contra sus hijas e hijos", apunta el texto, que añade que por ello es "más necesario que nunca" disponer de los recursos suficientes para seguir prestando servicios de información y atención especializada en los centros de la mujer, atención a menores, o servicios de atención telefónica.

De la misma forma, el Parlamento regional se compromete a seguir manteniendo los recursos de alojamiento y protección para mujeres víctimas de violencia machista y dispositivos de seguridad.

Declara también necesario la resolución seguir trabajando en el ámbito de la educación y de la familia para eliminar la violencia de género en su origen, enseñando valores de igualdad entre hombres y mujeres, y mostrar herramientas para la detección del machismo y sexismo que permita terminar con los roles de género que perpetúan la violencia contra las mujeres.

Valoran las Cortes el esfuerzo realizado por las asociaciones, entidades sin animo de lucro, fundaciones, entidades locales y agentes sociales en la búsqueda de una sociedad mas igualitaria, poniendo en marcha proyectos y recursos que han servido como protección a las víctimas.

Para proseguir con la implantación y desarrollo de políticas públicas contra la violencia de género, estiman que es necesario reeditar el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, con presupuesto suficiente para seguir impulsando medidas que garanticen una sociedad libre de violencia de género.

Solicitan por último al Gobierno regional continuar con la implementación de políticas con perspectiva de género, que garanticen la igualdad en toda la acción de Gobierno, junto a la inversión de recursos y servicios que atiendan las necesidades de las mujeres de Castilla La Mancha víctimas de violencia machista, así como a sus hijas e hijos.

POLÉMICA POR EL ACTO DEL 25N

La comisión, pese a que esta resolución se ha aprobado por unanimidad, no ha estado exenta de polémica puesto que la diputada 'popular' María Roldán ha reprochado al Gobierno regional que haya convocado el acto para celebrar el 25 de noviembre el Día Internacional de la Mujer, coincidiendo con un pleno en el Parlamento autonómico.

"Entiendo que las Cortes tienen su funcionamiento y el Gobierno el suyo y no se puede hacer que un pleno coincida con un acto al que se nos invita y al que no vamos a poder ir", ha subrayado, para agregar que esa "no es la actitud" ni "el buen camino" y que "utilizar" el 25N es "un error total".

Unas palabras que han tenido respuesta por parte de la diputada socialista Charo García Saco, quien ha reprochado a Roldán que esta comisión no era el sitio para hacer esta crítica cuando en poco más de una hora habrá un comisión de presupuestos sobre Igualdad en la que estará la consejera, Blanca Fernández.

"Esta es la forma de hacer política por parte del PP", ha señalado, para poner en valor que se haya llegado a un acuerdo en la resolución que se ha aprobado por unanimidad en un acuerdo que ha calificado de "ejemplar". "Vamos a fijarnos en eso y darnos el gusto aunque sea efímero", ha concluido.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos ha lamentado que a ella no le ha llegado la invitación para el acto oficial del 25N organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.