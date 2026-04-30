Las Cortes instan a Junta a presentar la ley que asegure la estabilidad de la carrera profesional sanitaria

El diputado del PSOE Juan Antonio Contreras. - CARMEN TOL2/CORTES CLM

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una propuesta del PSOE en la que instan al Gobierno regional a presentar en el siguiente periodo de sesiones, en esta Cámara, el proyecto de ley que permita dotar de rango legal a la carrera profesional sanitaria asegurando su estabilidad y continuidad en el tiempo.

La propuesta de los socialistas en este ámbito es la única que ha salido adelante, ya que las de PP y Vox han quedado rechazadas.

El PSOE ha sacado adelante una propuesta de resolución --el PP se ha abstenido-- para "seguir impulsando el diálogo con las organizaciones sindicales y profesionales del sector como eje esencial de la política de mejora continua del sistema sanitario público".

A pesar de esta iniciativa, tanto Vox como PP han puesto en duda que el Gobierno regional vaya a materializar finalmente este compromiso refrendado con los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

VOX: RECUPERACIÓN EN DIFERIDO

De su lado, el diputado de Vox y presidente de este grupo parlamentario, David Moreno, ha señalado que "la carrera profesional hoy no es una realidad" y ha señalado que es una "recuperación en diferido" con "partes adelgazadas".

"Ni este año ni el siguiente se llevará a cabo su recuperación tal y como estaba concebida hace 14 años. Esto se va a quedar en lo que ustedes únicamente saben hacer, en marketing", ha señalado Moreno, que ha afeado que la Junta "falsea" la medida".

Ha reprochado a la Administración sus "anuncios, promesas incumplidas", un "denominador común de cualquier gestión de Emiliano García-Page" que ha resumido en "prometer y no cumplir".

Al presidente regional le ha calificado como "el máximo ejemplo del gatopardismo", que "cambia todo para que nada cambie".

La propuesta de resolución de Vox instaba al Gobierno regional a recuperar la carrera profesional sanitaria "con efecto inmediato", procediendo al reconocimiento y los nuevos grado 1, 2, 3 y 4 de la carrera profesional por el procedimiento ordinario previsto por decreto".

PP: "ATAR EN CORTO" A PAGE

Por su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha señalado que los socialistas han presentado "una propuesta para obligar al Gobierno de Emiliano García-Page a cumplir el acuerdo", para "atarle en corto".

Tras remarcar que el PP estará vigilante ante su cumplimiento, el diputado la señalado que "el sumun de todo esto es que ni el PSOE se fía de que Page vaya a cumplir un acuerdo firmado con los profesionales sanitarios".

Este acuerdo "arrancado a fuego y sangre a Emiliano García-Page, que ha venido poniendo excusas de mal pagador durante mucho tiempo para no recuperarlo" tendrá resultados prácticos "en la nómina de finales del mes de enero de 2027", algo "curioso", según el PP, que señala que se sitúa "cuatro meses antes de las elecciones autonómicas".

También ha puesto en cuestión su consolidación definitiva en 2028, año en el que, según Moreno Moya, el PSOE "no va a estar en el Gobierno". "Dirán ustedes, el que venga detrás, que arree".

"García-Page se ha doblegado buscando un rédito electoral. Ha utilizado a los sanitarios para intentar salvar su vida. Porque tenía un avispero en la sanidad bastante removido", ha afirmado Moreno Moya.

El PP ha llevado a pleno su propuesta de resolución para modificar los presupuestos de 2026 y garantizar "la dotación económica suficiente para el presupuesto 2027 con 260 millones", para "la estabilidad, la continuidad y la seguridad jurídica del sistema de carrera profesional sanitaria".

PSOE: PP NO QUIERE CUMPLIR

Desde las filas socialistas, el parlamentario Juan Antonio Contreras le ha preguntado al PP si está de acuerdo en que se recupere la carrera profesional o es que están pensando en otra cosa. "¿Es que no quieren cumplir con los profesionales los acuerdos que se están sellando y firmando aquí?".

"Es lo que hicieron cuando gobernaron, prometieron muchas cosas y luego se ensañaron con esta región", ha afirmado.

Por su lado, el parlamentario Ángel Tomás Godoy ha dicho al PP que "hay que ser ciertamente cínico" para defender una postura de acuerdo, cuando "han reventado" el vinculado al Estatuto, por lo que ha señalado que el PSOE prefiere "los acuerdos con la sociedad civil en sanidad".

Le ha invitado al PP a confirmar "si aprobarán los presupuestos en el 2027, donde va a estar la carrera profesional". "Ustedes veremos qué hacen en el 2027 cuando vaya la carrera profesional en los presupuestos de la Junta, si votan a favor o votan en contra de esos 39.000 profesionales sanitarios", ha aseverado Godoy.