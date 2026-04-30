CLM rechaza que las rehalas sean BIC como piden Vox y PP, alegando que ese paso corresponde al sector cinegético

La diputada del Grupo Popular Lola Merino interviene en el pleno de las Cortes ante la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - CARMEN TOL2/CORTES C-LM

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado iniciar el procedimiento administrativo para declarar a las rehalas Bien de Interés Cultural, con la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, un paso, ha justificado, que ha de comenzar el sector cinégetico y no la Administración regional.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante su intervención en el pleno de las Cortes que, a propuesta de Vox, ha debatido sobre la declaración de la montería como Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha, en cumplimiento del Pacto Regional por la Caza.

No obstante, ha sido el PP el que ha pedido incluir en dicho reconocimiento a las rehalas, propuesta apoyada por Vox, pero rechazada por la titular regional de Desarrollo Sostenible, que ha alegado que a la Administración regional, de oficio, no le corresponde iniciar ese reconocimiento.

"A quien le corresponde, evidentemente, es al sector. Si quiere, que presente la solicitud correspondiente y desde la Consejería de Desarrollo Sostenible apoyaremos la iniciativa y colaboraremos con la Consejería de Educación para llevarlo adelante. Ayudaremos al sector a que eso se consiga en la medida de la necesidad de los informes que se necesiten".

Una vez descartada el reconocimiento de las rehalas, y centrándose en el contenido de la PNL de Vox, Gómez ha explicado que el Ejecutivo regional trabaja en dicho procedimiento, una vez que Ática Castilla-La Marcha lo presentó en septiembre de 2025.

"En ningún momento el Gobierno de Castilla-La Mancha está diciendo que no va a declarar Bien de Interés Cultural la montería. Lo que sí que es cierto es que es un procedimiento administrativo difícil. Andalucía tardó cuatro años, y Extremadura también tardó casi cuatro años", ha justificado Gómez.

Dicho esto, ha desmentido que el Ejecutivo regional esté incumpliendo el Pacto por la Caza, como sostiene la oposición, asegurando que el 98% de las medidas que recoge ese documento "están en marcha o se han aprobado".

"Se lo pueden preguntar ustedes cuando quieran al sector cinegético de la región, porque el Gobierno trabaja de su mano", ha zanjado Gómez.

RECONOCER ALGO QUE ES "PATRIMONIO" DE LA REGIÓN

Previamente, el diputado de Vox Luis Juan Blázquez ha asegurado que la declaración BIC de las monterías "no debería generar ningún tipo de polémica", pues su formación sólo plantea "algo tan sencillo como reconocer algo que forma parte del patrimonio cultural, histórico, económico y social de la región".

Ha proseguido indicando que la propuesta no parte de su formación, sino de una demanda "clara, reiterada y sostenida" del propio sector cinegético, de las asociaciones de caza, de las federaciones y los profesionales del campo, "que llevan años reclamando este reconocimiento que se deriva del Pacto Regional por la Caza, suscrito en 2023.

"Este pacto de la caza lo firmó en plena campaña electoral, Emiliano García-Page comprometiéndose a ello, pero parece que se le ha olvidado", ha criticado Blázquez, que tras asegurar que el PSOE "se siente incómodo al hablar de caza", ha defendido que la montería no "solo es historia, cultura, sino también economía".

"Castilla-La Mancha es una de las grandes regiones cinegéticas de España, donde el sector representa el 2,1% del Producto Interior Bruto, unos 1.440 millones de euros. Genera más de 21.500 puestos de trabajo, 8.700 de ellos de forma directa y una facturación cercana a 964 millones de euros anuales, según los datos de la Consejería de Castilla la Mancha", ha resaltado.

"Señorías, esto no es ideología, es una cuestión de economía real, empleo y vida para muchos municipios que dependen directamente de esta actividad", ha insistido el parlamentario de Vox que ha instado al Ejecutivo castellanomanchego a que dé el paso "sin complejos ni excusas", como ya lo han hecho Extremadura o Andalucía.

PP PLANTEA INCLUIR LAS REHALAS

Mientras, la responsable del PP en esta materia, Lola Merino, ha arrancado pidiendo la unanimidad del Parlamento regional para que no solo las monterías sean BIC, también las rehalas. Según ha indicado, así lo han reclamado las organizaciones cinegéticas de Castilla-La Mancha, "que si han cumplido, al registrar en septiembre del 2025 ante la Consejería de Cultura la solicitud para iniciar el expediente".

"Ahora nos toca a nosotros", ha pedido Merino, que además de reparar en las cifras que deja el sector en la región ha defendido que, la caza es "identidad, una forma de vida, cultura, paisaje, historia, tradición, economía, arte, literatura, música, pintura, naturaleza y biodiversidad".

"Decía Miguel Delibes que para cazar, hay que saber leer el campo y el problema es que estamos rodeados, yo diría más bien acorralados, por demasiados responsables políticos que, desde sus despachos, no saben leer el campo ni la realidad de nuestros pueblos. Desde los propios ministerios del Gobierno, se nos ataca a los cazadores, ignorando que la caza sostiene territorio, población, empleo y biodiversidad", ha censurado a la bancada socialista.

De ahí que haya incidido en la necesidad de conseguir esta Declaración de Bien de Interés Cultural para la Montería Española y la Rehala. "Si lo conseguimos, conseguiremos una herramienta de protección, un escudo jurídico, un compromiso institucional para respetar y proteger nuestras tradiciones".

Merino ha terminado reprochando al PSOE que rechace su iniciativa "por ideología y por odio a Vox, incluso hacia el Partido Popular", y recordando que los socialistas sí lo han apoyado en la Diputación de Ciudad Real.

EL PSOE LES ACUSA DE "VENTAJISMO POLÍTICO"

Ha sido el socialista Antonio Sánchez Requena el que ha asegurado que el PP "no se va a salir con la suya, en esta jugada de ventajismo político", pues ha acusado a los de Paco Núñez de registrar la iniciativa, "una vez se enteraron de que Vox la había hecho".

"Hasta para eso van ustedes detrás", les ha recriminado, para asegurar que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ya está impulsando, junto a las asociaciones, ese expediente para que las monterías sean BIC.

La Proposición No de Ley de Vox, que pese a las quejas del PP no ha incluido a la rehalas, ha sido rechazada por la mayoría socialista.