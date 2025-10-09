Las Cortes de C-LM cerraron el ejercicio de 2024 con un superávit de casi un millón de euros

La secretaria primera de la Mesa de las Cortes de C-LM, Charo García Saco. - CORTES DE C-LM

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han informado este jueves al pleno del Parlamento regional sobre la liquidación de su presupuesto correspondiente al año 2024, que concluyó con un superávit de 956.936,11 euros.

Así lo ha desgranado en la lectura del informe la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Charo García Saco, quien ha explicado que la cifra que arroja el resultado presupuestario de las Cortes antes de ajustes es positiva en 543.143,24 euros, ya que los ingresos liquidados fueron superiores a las obligaciones liquidadas en el ejercicio.

Sin embargo, una vez practicados los ajustes exigidos por la normativa, resulta el superávit ya citado de 956.936,11 euros.

Además, el remanente de tesorería ascendió en el pasado ejercicio a la cuantía de 5.343.744,24 euros, de los que 4.62.159,32 euros habrán de destinarse a financiar la incorporación de remanentes de crédito.