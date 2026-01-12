Cortes C-LM dice que el trámite del Estatuto sigue su curso y pide esperar a febrero para que Congreso retome actividad

TOLEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria primera de la Mesa de las Cortes regionales, Charo García Saco, ha señalado que de momento el trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sigue su curso y ha apelado a esperar a que el Congreso retome en febrero su actividad, porque el mes de enero es periodo inhábil.

En rueda de prensa, ha reaccionado de este modo preguntada por el cruce de declaraciones entre PP y PSOE sobre el trámite de la reforma estatutaria la pasada semana.

Por su lado, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, pedía explicaciones al presidente del PP Paco Núñez sobre las solicitudes por parte de los 'populares' para ampliar los plazos de enmiendas y "retrasar el inicio de la comisión que aprobaría este texto".

En respuesta, el propio Núñez volvía a sugerir que quizá las discrepancias entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez podían derivar en que la negociación salte por los aires.

"En el Congreso enero es periodo inhábil y administrativamente y oficialmente no tenemos comunicación ninguna de que haya un retraso alguno", ha afirmado la secretaria primera de la Mesa.

"Independientemente de las declaraciones que hayan hecho uno y otro partido", ha remarcado García Saco, oficialmente no se ha comunicado este retraso por parte del Congreso de los Diputados.

"Tenemos que esperar a que inicien el periodo de sesiones en las Cortes Generales para saber si realmente hay retraso detrás o no", ha insistido la secretaria primera de la Mesa de la Cámara autonómica.