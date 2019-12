Las Cortes de C-LM instan al Ejecutivo regional a seguir impulsando políticas con perspectiva de género

Publicado 12/12/2019 10:53:10 CET

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una resolución que insta al Ejecutivo regional a seguir impulsando políticas con perspectiva de género y al Gobierno Central a seguir llevando a cabo las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Durante el pleno de este jueves el Parlamento regional ha dado el visto bueno al texto de la Comisión de Igualdad en relación con el Informe de la Ley 4/2018 de 8 de octubre para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha del año 2018.

Una resolución en la que además se solicita a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, que "cuiden la imagen de las mujeres", la información relativa a la violencia de género y que eviten los contenidos que "transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basados en comportamientos sexuales".

En este escrito se manifiesta el rechazo unánime de las Cortes y la condena ante cualquier manifestación ejercida contra las mujeres, hacia los "maltratadores" y hacia los "crueles e inhumanos" asesinatos, en "especial" a los ocurridos en Castilla-La Mancha.

Asimismo, las Cortes agradecen el trabajo "y el esfuerzo" de todas las asociaciones, entidades y movimientos "comprometidos" con la igualdad y animan a los ciudadanos a denunciar los casos de violencia de género.

De este modo, las Cortes de Castilla-La Mancha han ratificado "el compromiso adquirido de seguir trabajando en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en la lucha contra la violencia de género".

Durante el tiempo de valoración de los grupos políticos, la diputada regional de Ciudadanos Úrsula López ha señalado que aunque el texto les gusta, ha ha echado en falta "el fondo" y ha dicho que "falta profundizar", para señalar que en esta resolución no se recoge un informe sobre la asignatura de prevención de violencia de género y sus resultados hasta ahora.

Sobre los fondos económicos que la Junta da a asociaciones, ha sostenido que algunas, como Fundación Kirira, trabajan por acabar con la mutilación genética, cuando "en Castilla-La Mancha no hay y se podría dar el dinero a otros casos".

De su lado, la 'popular' María Roldán ha agregado que el PP apoyó la propuesta de resolución porque todos los grupos tienen "que ir juntos", aunque ha criticado que las leyes para que funcionen "necesitan dinero" y en eso, ha añadido, "el señor Page no ha cumplido". "Ni un euro en 2018, ni un euro en 2019 y ahora, en 2020, disminuye las transferencias al Instituto de la Mujer en 650.000 euros". "Ese no es el camino, así no avanzamos", ha concluido.

En último caso, la diputada socialista Rosario García Saco ha agradecido la unanimidad de todos los grupos porque es "deber político" que la sociedad vea la "unidad" en esta materia. Asimismo, ha explicado que "conscientes de que queda trabajo por hacer" esta resolución muestra "compromiso contra el machismo y apoyo total y absoluto a las víctimas".