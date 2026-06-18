Cortes C-LM lograron en 2025 un superávit de 1,1 millones y alcanzaron un remanente de tesorería de 5,9 millones

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TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha obtuvieron el pasado años 2025 un superávit de 1,1 millones de euros, mientras que el remanente de tesorería alcanzó los 5,9 millones de euros, según se desprende del informe de liquidación del presupuesto de la Cámara correspondiente al pasado ejercicio.

Este informe, que ha sido presentado en el pleno celebrado este jueves, señala que la liquidación del presupuesto de gastos del pasado año apunta a unos créditos iniciales de 14,3 millones de euros, que las modificaciones presupuestarias fueron por valor de 4,7 millones de euros, los créditos presupuestarios definitivos por 19 millones, las obligaciones reconocidas netas por 13,8 millones y las obligaciones pendientes de pago por 629.889 euros.

A la vista de los citados datos, se desprende que se ejecutó --entendiendo gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida-- el 72,47 por ciento del presupuesto de gasto de las Cortes correspondiente al pasado año.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cuanto al presupuesto de ingresos, el Parlamento castellanomanchego contó en 2025 con unas previsiones iniciales 14,3 millones de euros, mientras que hubo modificaciones por 4,7 millones, las previsiones definitivas alcanzaron los 19 millones, los derechos reconocidos netos los 14,4 millones y los derechos reconocidos pendiente de cobro cero euros.

Así, del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó --entendiendo ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos-- el 75,69 por ciento de las previsiones definitivas del presupuesto de ingresos.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que la utilización del remanente de tesorería no supone el reconocimiento de derechos de cobro --fueron reconocidos en ejercicios anteriores-- se tendrán que descontar las modificaciones presupuestarias financiadas con dicho recurso --4.794.159,32 euros--, lo que pone de manifiesto un exceso de los derechos reconocidos netos sobre las previsiones de ingresos fue de 152.993,53 euros.

Respecto a las modificaciones de créditos, el importe total neto de las mismas se cifró en 4.794.159,32 euros el pasado año, y se tramitaron de conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto para 2025.

De su parte, la cifra que arroja el resultado presupuestario de las Cortes de Castilla-La Mancha en el ejercicio 2025 antes de ajustes es positiva en 615.957,47 euros, ya que los ingresos liquidados fueron superiores a las obligaciones liquidadas en el ejercicio. Así, una vez practicados los ajustes exigidos por la norma, resulta un superávit en términos de contabilidad presupuestaria de 1.129.268,77 euros.

REMANENTE DE TESORERÍA

Según el informe, el remanente de tesorería de las Cortes ascendió en 2025 a 5,9 millones de euros de los que 5,2 habrán de destinarse a financiar la incorporación de remanentes de crédito, y el resto, que asciende a 709.236,67 euros, podrá destinarse a financiar gastos generales.

Todo ello, añade, previa tramitación del oportuno expediente de modificación de crédito que proceda en función de su naturaleza, y de conformidad con lo previsto en las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2026.

Con todo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 27 del Reglamento de Régimen Económico, la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2026, aprobó la liquidación del presupuesto y la cuenta general de las Cortes de Castilla-La Mancha del ejercicio económico 2025.