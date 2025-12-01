Las Cortes de C-LM subtitularán todos los plenos y contarán con una maqueta tiflológica de su sede para invidentes

'Pleno Social' Sobre Discapacidad En Las Cortes De Castilla-La Mancha - CORTES C-LM

TOLEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado este lunes que la Cámara va a avanzar en nuevas medidas de accesibilidad como el subtitulado de todos los plenos para personas sordas y una maqueta tiflológica de su sede de San Gil para invidentes.

Lo ha anunciado durante la celebración del acto institución que cada año acoge el Salón de Plenos con motivo del Día Internacional de las personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. Una vez más, la cita ha permitido que se eleven en sede parlamentaria la experiencia y las propuestas del colectivo en toda su diversidad.

El acto, que este año tenía el lema 'la accesibilidad universal como derecho llave para la inclusión', lo ha abierto el presidente del Parlamento Autonómico, quien ha recordado que este pleno social sirve para "visibilizar, dar voz y aprender" y que por eso mismo refuerza "el deber de los representantes públicos de que nuestras decisiones tengan en cuenta a todas las personas que formamos la sociedad", con especial atención a la función del Comisionado de Accesibilidad del Gobierno Regional, José Luis Escudero, hoy presente y encargado de redactar una nueva Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha "que pretende ser pionera".

Bellido ha explicado que "si en algo hemos avanzado en nuestro país en los últimos años ha tenido que ver con el magnífico trabajo del Tercer Sector que tenemos" y ha agradecido su involucración en los avances en la Cámara Autonómica desde que es presidente en 2019, con la puesta en marcha del Plan de Accesibilidad: adaptación de leyes a lectura fácil, obras de reforma en el Salón de Plenos para la tribuna de oradores y la Mesa, bucle magnético en varios espacios, adaptación de ascensores o aparcamiento y la interpretación de todos los plenos sociales a lengua de signos.

"Aún así, somos conscientes de que nos quedan cosas por hacer", ha admitido el presidente de las Cortes regionales, quien ha anunciado las próximas medidas a implementar en esta materia. "Entre las tareas que nos marcamos están subtitular todos los plenos, para que la personas sordas no signantes puedan seguir lo que aprobamos, discutimos y deliberamos en las Cortes regionales; y encargar junto al Grupo Once, a quien siempre agradezco su colaboración, una maqueta tiflológica para que personas invidentes puedan conocer el espacio físico y disfrutarlo", ha avanzado.

Además, Bellido ha remarcado que el acto del Día de la Constitución que cada año organiza el Parlamento Autonómico se celebra en esta edición el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Discapacidad, por lo que también será una ocasión para "celebrar" los avances de las reformas del artículo 49 de la Constitución y del artículo 17 del Estatuto de Autonomía --que ahora se tramita en las Cortes Generales--. En este sentido, ha anunciado que por iniciativa del presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, quien participará en este acto, el izado de banderas con que culmina será llevado a cabo por tres personas con discapacidad.

VOCES DEL COLECTIVO

Durante este pleno social, han tomado la palabra también diversas voces del colectivo y del Gobierno involucradas en las políticas de accesibilidad, inclusión y mejora de vida de las personas con discapacidad. En el caso del Ejecutivo, lo ha hecho el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, y el propio comisionado Escudero.

Mientras, la presidenta de CERMI CLM, Cristina Gómez Palomo, ha reivindicado "no dar ni un paso atrás ni permitir que los derechos que tanto han costado se diluyan, no puede haber retrocesos en igualdad", a la vez que ha pedido una defensa más enérgica en la Unión Europea, porque "Europa necesita más alma social", un movimiento en el que ha pedido que "Castilla-La Mancha tire del carro".

Gran parte del acto, al que han asistido representantes de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox), ha consistido en una ronda de intervenciones por parte de representantes de los diferentes colectivos de la región, ofreciendo su visión y sus propuestas desde diferentes ámbitos de la discapacidad.

En el bloque de discapacidad sensorial han intervenido Isabel Rodríguez Romero de Faspas, Beatrisa Oruci de ONCE y Luis Utrero Moreno de Fesormancha; en el bloque de discapacidad intelectual, desarrollo, TEA y síndrome de Down lo han hecho Alberto Mora Cuenda y Alfonso Juan León Torrijos de Autismo CLM y Francisco Pérez Molina y Rocío Romero Romero de Down CLM.

Para el tercer bloque sobre: discapacidad física y orgánica han tomado la palabra José Ramón del Pino Gómez de Aspaym CLM, Marcelino Escobar Armero de CLM Inclusiva y José Raúl Pérez Cordero de ASEM CLM. Y para el último de los bloques, relativo a daño cerebral, salud mental y parálisis cerebral, han pasado por la tribuna de personas oradoras Abigail Jaumandreu Bosch de Aspace CLM y María Grande Díaz de Mera de Daño cerebral CLM.