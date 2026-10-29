Cortes C-LM se suman al luto oficial con las banderas a media asta en el Convento de San Gil de Toledo

Banderas a media asta. - CARMEN TOL2/EUROPA PRESS

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha se suman a los tres días de luto oficial decretados por los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha con motivo del accidente de ferrocarril de Urda y las banderas institucionales ya lucen a media asta en su sede del Convento de San Gil de Toledo.

El periodo de luto oficial propuestos por las Presidencias de los gobiernos de España y de la Junta de Castilla-La Mancha se extiende entre las 00.00 horas de este 29 de octubre y 24.00 horas del día 31.

Por eso las banderas institucionales de la sede del Parlamento autonómico en Toledo ondean a media asta, mientras que las del interior del edifico lucen un crespón negro, como los logos de los canales de comunicación oficiales de la institución, ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.