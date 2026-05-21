Cortes piden que Ministerio traslade "de inmediato" las 6 sentencias de Supremo a reglas de explotación del Tajo

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Proposición No de Ley del PSOE que insta al Gobierno regional para que pida al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a trasladar "de forma inmediata las seis sentencias del Tribunal Supremo a la normativa que regula la cuenca del Tajo y las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura".

La aprobación de esta PNL coincide este jueves con la decisión del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por Real Decreto 35/2023.

La mayoría socialista ha sacado adelante esta propuesta no legislativa, en la que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra, que además insta a todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha a defender los intereses hídricos de la región.

Expresan los socialistas su apoyo al nuevo enfoque a la política hidrológica de los planes de cuenca, que implica la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para garantizar el caudal ecológico del río Tajo, incrementar el caudal a su paso por Aranjuez y Talavera de la Reina, aumentar el volumen límite de existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía, y rebajar los volúmenes de los trasvases.

PSOE: ES "UN DÍA HISTÓRICO"

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha calificado de "histórico" este día para Castilla-La Mancha, reconociendo el trabajo "no solo del Gobierno de Emiliano García-Page, de toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha y de toda la ciudadanía".

Para el socialista "es absolutamente inaudito" que PP y Vox "ni siquiera se alegren de una sentencia de beneficio a esta tierra"

"Esta sentencia viene porque hemos puesto recursos. Ustedes --el PP-- no pusieron ni un solo recurso contra la acción del Gobierno central, ni uno solo", ha manifestado Godoy.

Por ello, ha pedido al PP que pidan "fuerte y claro" al Levante y a Murcia que Castilla-La Mancha "necesita agua", afirmando que esta sentencia "no es una guerra política, sino el cumplimiento de la ley".

"ENORME ALCANCE" DE LA SENTENCIA

Por su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que "es una sentencia que emite una doctrina de enorme alcance, no solo técnico, sino también político".

"Nos permite y avala al Gobierno de Castilla-La Mancha precisamente en lo que viene defendiendo desde los últimos años. Era realmente una situación que estaba dilapidando la oportunidad que tenía el territorio de Castilla-La Mancha para defender sus intereses", ha asegurado.

PP PIDE REACTIVAR PACTO REGIONAL

Por su lado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha visto positivo que se ganen sentencias y que se ejecuten. Sin embargo, ha rechazado que, a pesar de las decisiones judiciales, el agua pase por Aranjuez y por Talavera de la Reina y que luego "la utilicen los regantes de Portugal", lamentado que "en Castilla-La Mancha los agricultores no puedan regar".

Lucas-Torres ha exigido que se "reactive de verdad" el Pacto Regional por el Agua, "un pacto firmado por decenas de entidades, por organizaciones agrarias y por colectivos" de la región y que sigue "guardado en un cajón".

VOX PIDE ORDENAR EL DEBATE

Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha pedido "ordenar bien este debate" porque están "mezclando conceptos técnicos, jurídicos y políticos".

Precisando que Castilla-La Mancha tiene "una capacidad de embalsamiento de más de 6.900 hectómetros cúbicos", con "problemas y restricciones año tras año", ha abogado por "almacenar, saber regular e interconectar para poder absorber esos desequilibrios".

"El problema no solo es que falten presas o que sobre agua en unos sitios y falte en otros. El problema es que el sistema no está concebido como un conjunto integrado capaz de adaptarse a la variabilidad del recurso", ha explicado el diputado de Vox.