Cospedal achaca a coyunturas políticas internas las resistencias de España al acuerdo de incremento de gasto en la OTAN

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Real Instituto Elcano, María Dolores de Cospedal, ha valorado este jueves que las reticencias del Gobierno de España ante el incremento del gasto en la OTAN se deben a una coyuntura política interna, caracterizada por "la imposibilidad de alcanzar un acuerdo parlamentario" para aprobar el gasto en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención en la mesa 'OTAN: valores básicos, pilar europeo y mirada al Sur', en el XXXVII Seminario de Seguridad y Defensa celebrado en Toledo, la exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha ha afirmado que "no es lo importante alcanzar el 5% en una década, sino la actitud".

En este sentido, ha subrayado que el actual Ejecutivo liderado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez actúa condicionado por el previsible bloqueo parlamentario.

Por otro lado, ha manifestado su confianza en que todos los estados de la OTAN cumplirán con el compromiso del incremento de gasto, afirmando que, a pesar de las declaraciones, los acuerdos han quedado marcados. "Las palabras se las lleva el viento y lo que está escrito, escrito está", ha afirmado en este sentido.

Cospedal ha defendido la necesidad de incrementar el presupuesto, apuntando que se trata de "inversión y no de gasto", tanto para defender su sistema, como para "ser un actor global", con peso en el mundo.

De cara a esto, ha planteado que se tiene que evaluar claramente cuales son las amenazas con las que cuenta Europa, cómo se deben hacer frente y qué recursos va a disponer para hacerlo.

En este sentido, ha abogado por la aplicación de "una política industrial real" que supere "los egoísmos nacionales" para desarrollar una "poderosa" industria de Defensa.

Por ello, ha planteado la oportunidad que se abre por dos cuestiones. Por un lado, la demanda interna de los Estados Unidos ante su industria de defensa que hace necesario a los países europeos contar con desarrollo propio. Y por otro, el cambio de actitud ante el gasto público, con la extracción del gasto en defensa del déficit y con el cambio de actitud del "Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos en defensa".

VIABILIDAD Y ORIENTACIÓN DEL GASTO EN DEFENSA

Cospedal ha compartido mesa con el exvicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y el director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, Pascal Boniface.

Durante la mesa, Schinas también ha defendido la necesidad de incrementar el gasto para garantizar la defensa de Europa, y también ha secundado la apuesta por "utilizar el dinero comunitario para coordinar un modelo industrial de defensa".

Sin embargo, ha advertido que los presupuestos europeos tienen que ir destinados realmente al desarrollo de defensa.

Por otro lado, el exvicepresidente de la Comisión Europea ha reconocido que Europa cuenta con "dos enemigos", refiriéndose a "uno externo y uno interno". Sobre el externo, ha definido los riesgos para la seguridad europea como "régimenes autoritarios" que están proliferando y que desafían el modelo occidental.

En cuanto al interno, se ha referido a "la división dentro de Occidente, su incapacidad de hablar y actuar con una sola voz", planteando la importancia de coordinar la posición europea. "La Europa diplomática no existe", ha afirmado Schinas.

Además, Schinas ha argumentado que la última Cumbre celebrada en La Haya ha puesto de manifiesto que "Ucrania no será parte de la OTAN". Sin embargo, ha valorado que sí se alcanzará un compromiso en el futuro y que "el futuro de Ucrania pasará, tarde o temprano, por su adhesión a la Unión Europea".

IMAGEN DE DEBILIDAD

Frente a este, Pascal Boniface ha defendido que "el gasto de un 5% en defensa es una locura", planteándolo más como un compromiso de incremento que como un objetivo real. "Tenemos que protegernos, pero también es imprescindible mantener nuestro sistema de protección social", ha defendido Boniface, apuntando al riesgo de caída del propio sistema.

Para Boniface, la actuación de los países de la Unión Europea en la Cumbre de la OTAN recientemente celebrada en La Haya "no va por el buen camino" al aceptar las premisas marcadas por el presidente estadounidense Donald Trump, y ha defendido el desarrollo de una "autonomía", afirmando, no obstante, que "no está en contra de alianza". "Necesitamos organizarnos nosotros mismos para ser independientes", ha planteado.

Por otro lado, el director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas ha defendido la necesidad de no mostrar debilidad.

En esta dirección, ha llamado a "proteger el derecho internacional". "No está bien decir, es ilegal, pero lo está cometiendo mi amigo. Nuestro silencio o nuestra reuniencia a criticar a Israel nos muestra como débiles y nuestra credibilidad se pierde", ha afirmado Boniface.