De Cospedal insiste en que "mi compromiso es con Castilla-La Mancha, y aquí me voy a quedar"

Actualizado 04/06/2007 21:48:55 CET

ALBACETE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, reiteró hoy que "mi papel está en Castilla-La Mancha, soy la presidenta del PP en esta región y he sido la candidata a presidir la Junta de Comunidades. En esta ocasión no lo he conseguido y espero conseguirlo en 2011 porque, desde luego, mi compromiso es con Castilla-La Mancha, con el PP de Castilla-La Mancha y con mis paisanos, y aquí me voy a quedar".

"No me voy a ir a ninguna lista de otro sitio que no sea Castilla-La Mancha, ni voy a abandonar mi puesto como jefe de la oposición, bajo ningún concepto", afirmó De Cospedal, a preguntas de los medios sobre la información que aparecía hoy en un diario nacional y que planteaba la posibilidad de que Mariano Rajoy pueda incluir de la presidenta del PP castellano-manchego en su candidatura a la Presidencia nacional.

De Cospedal, que dijo sentirse "muy halagada", insistió en que "mi sitio está en Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha voy a trabajar, por lo menos, durante estos cuatro años y voy a ser otra vez la próxima candidata del PP a las elecciones de 2011" porque, concluyó, "aquí es donde estoy y aquí es donde quiero estar".

Preguntada si eso supone que no aceptaría la oferta de Rajoy, De Cospedal comentó que "la oferta de mi partido fue para presidir el PP de Castilla-La Mancha y la oferta del PP de Castilla-La Mancha fue para que fuera su candidata y yo con eso me siento muy honrada, he dado la palabra al PP de la región y a los castellano-manchegos de que voy a estar en mi tierra y voy a trabajar por ella, y eso es lo que yo creo que tengo que hacer" añadiendo que "además, lo hago porque me sale del corazón".