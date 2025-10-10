La creación de empresas baja un 1% en agosto en Castilla-La Mancha

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha bajó un 1% en agosto en tasa interanual con un total 189 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 27, un 28,6% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 189 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 3,32 millones de euros, lo que supone un 41,54% menos que en el mismo mes de hace un año (3,32 millones de capital desembolsado).

De las 27 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Castilla-La Mancha, 21 lo hicieron voluntariamente; 3 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla-La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 5,4% en Castilla - La Mancha en agosto, hasta las 39 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 7,38 millones de euros, cifra un 22% superior a la de agosto del año anterior.