La creación de empresas crece un 23% en junio en Castilla-La Mancha

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 23% en junio en tasa interanual con un total 337 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 34, un 13,3% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 337 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 16,62 millones de euros, lo que supone un 152,87% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 34 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Castilla-La Mancha, 25 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 9 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Comunitat Valenciana (33,63%), País Vasco (28,02%) y La Rioja (25%) a la cabeza, excepto en Cantabria en donde el índice cayó un 7,45%. y en Murcia con un retroceso del 5,1%.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200%), Navarra (133,33%) y Cantabria (63,64%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, La Rioja y Asturias las que menos, con retrocesos de un 46,43%, 40% y un 11,54%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 1,7% en Castilla - La Mancha en junio, hasta las 58 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 9,43 millones de euros, cifra un 56% inferior a la de junio del año anterior.