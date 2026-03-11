La creación de empresas sube un 8,6% en enero en C-LM, tercer mejor dato en la región de la serie histórica

Archivo - Para la constitución de las 316 empresas se suscribieron en torno a 44,5 millones de euros. - JCCM - Archivo

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 8,6% en enero en tasa interanual con un total 316 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 76, un 28,8% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de enero, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 316 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 44,5 millones de euros, lo que supone un 56,53% más que en el mismo mes de hace un año.

Por provincias, Toledo es la que mayor número de nuevas empresas registra, con 120, seguida de Albacete, con 68; Ciudad Real, con 67; Guadalajara, con 31, y, finalmente, Cuenca, con 30 nuevas sociedades.

De las 76 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Castilla-La Mancha, 65 lo hicieron voluntariamente; 7 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla-La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 3,3% en Castilla-La Mancha en enero, hasta las 87 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 59,43 millones de euros, cifra un 79,8% superior a la de enero del año anterior.