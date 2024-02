Cruz Galdón se enfrenta a la entrevista de su propio personaje en la presentación de su segundo libro, 'Mírame, Palmira'

Presentación de 'Mírame, Palmira' en Toledo - AS COMUNICACIÓN





TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Cruz Galdón ha presentado su último libro, 'Mírame, Palmira', ante un centenar de personas en el Laberinto del Rey de Toledo, una cita en la que ha estado arropada por el director de Comunicación de Iberdrola, José Luis Fernández 'Chunda', y la presidenta ejecutiva de El Español - El Digital de Castilla-La Mancha, Esther Esteban.

La presentación se ha desarrollado con la participación de la actriz Paloma Dueñas, que ha puesto voz a un fragmento de la obra interpretando a la heroína que da nombre a la obra.

Una novela que da muestra de la fusión entre sus raíces jienenses y su amor por Toledo, tejiendo una historia que trasciende el tiempo y el espacio y conecta de forma directa con el corazón del lector, tal y como firma Julián Cazallas en El Digital de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press.

'Mírame, Palmira' es el resultado de dos años de intenso proceso creativo que culmina con "una mirada introspectiva al interior de la dignidad de la mujer".

Cruz Galdón Herrera, aunque conserva en su corazón la tierra del 'ronquío', Jaén, de donde son sus raíces, estudió Derecho y se colegió como abogada y lleva más de 20 años en Toledo. En la Ciudad de las Tres Culturas ejerce como agente financiera en una conocida entidad bancaria de Castilla-La Mancha.

SINOPSIS

"Ay, guerrera. Guardas en tu maleta de los años todo lo que debería quedarse en las siguientes generaciones y en quienes no te quitan ojo. Suena en tu cabeza el eco de tu historia, toda una vida que te enseñó a guardar secretos para dar la mejor versión de ti misma y, sin embargo, en tu residencia, rodeada de mayores --como tú--, eres silencio para los demás", empieza la sinopsis del libro, editado por Samarcanda.

Cansada de respirar, "por fin te has enterado de que estar viva no es realmente vivir si tienes que hacerlo huyendo de ti".

"Es invierno, solo queda un año y cantas a pleno pulmón a través de tu mirada octogenaria aquello que solo se aprende noche a noche, día a día: la vida", continúa.

"EMOCIONES EN CADA PÁRRAFO"

En el acto de presentación, José Luis Fernández 'Chunda' ha abierto la sesión reparando en la conexión de Galdón con Toledo, tras lo que ha apuntado que la obra recoge "emociones vivas atrapadas en cada párrafo".

"Si tuviera que decir qué es lo que más me ha gustado del libro, empiezo por el protagonismo y liderazgo de una mujer", ha señalado 'Chunda', quien apunta que el relato de Palmira Valdecasas, protagonista del texto, "derrocha liderazgo, derrocha poder, derrocha un feminismo sin grandes alharacas".

Cualquier persona de su tiempo "podría mirarse en el espejo" de Palmira, que exhibe "un liderazgo frente a un momento en el que hay una masculinidad asfixiante desde las primeras páginas".

PALMIRA ENTREVISTA A LA AUTORA

La periodista Esther Esteban ha presentado a Cruz Galdón como "una novelista de mucha enjundia" y la ha colocado como una mujer que luce "el estigma del elegido", con un punto de "insolencia" al escribir y con la facilidad de abrirse camino pese a las "dificultades".

Esteban ha planteado la presentación metiéndose en la piel de la propia Palmira para, en primera persona, entrevistar a la autora que ha relatado su historia. "Soy una mujer que ha vivido mi vida tranquila, has venido a remover esa vida, ¿por qué?", ha arrancado la particular entrevista.

Cruz Galdón ha expuesto entonces que "todas las Palmiras anónimas que hoy no están, se merecen ser escuchadas".

"No hay que ser actriz, cantante, alguien especial para que se cuente tu vida. Eres especial por tener tu vida", ha respondido la novelista.

Continuaba la conversación con Palmira demandando a su creadora por qué ha dado también cabida a las historias de sus amigas, Adela y Costanza. "A ellas no les has pedido permiso para plantear sus malos tratos".

"Tus amigas de brisca, para mí, eran muy importantes. Escribiendo esta novela nacía esa necesidad de defender, no la lucha, sino la moral de esas mujeres tan auténticas que, sufriendo esos daños, aún con el paso del tiempo, son capaces de perdonar y de decir que no va a volver a ocurrir", ha señalado Galdón, quien ha reivindicado la importancia de contar las circunstancias de sus amigas para dejar claro que atraviesan un episodio que "no se puede permitir".