Cs denuncia un repunte en la ocupación de viviendas en Guadalajara y avisa del aumento de la delincuencia en esas zonas

GUADALAJARA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha denunciado el repunte en la ocupación de viviendas en pueblos de Guadalajara y Toledo hasta superar la media regional y advierte que este hecho ha supuesto el incremento de la delincuencia y los robos y de la tensión vecinal en las zonas afectadas, con amenazas que a veces materializan en coches pinchados.

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes, Alejandro Ruiz, acompañado de concejales de todas las localidades donde tiene representación la formación naranja y donde se ha detectado un incremento de la ocupación de viviendas, ha calificado de "vergonzoso" que los vecinos de algunos de estos pueblos hayan decidido tomar cartas en el asunto porque no lo hace la administración.

Ruiz ha cifrado en al menos sesenta las viviendas ocupadas en municipios de la provincia alcarreña y ha puesto como ejemplo la localidad de El Casar, donde la formación naranja tiene responsabilidades de Gobierno, lamentando que los vecinos hayan tenido que recurrir a movilizarse ellos para acabar con un problema que compete a la Administración solucionar por la vía legal.

De hecho, en El Casar ya se han protagonizado varias caceroladas ante la puertas de chalés ocupados, algo que también les preocupa a la formación naranja aun reconociendo que por su persistencia han conseguido que varios okupas hayan decidido marcharse.

Además, han observado la existencia detrás de algunas de estas ocupaciones de "mafias organizadas que se dedican a entrar en una casa, robar lo que hay y venderlo también ese mismo día en Internet", ha señalado igualmente Ruiz, convencido de que, en muchos casos los ocupas o quienes se dedican a facilitar la ocupación son "auténticos caraduras, sinvergüenzas y delincuentes" que actúan primero en unas viviendas y luego se les ve en otras.

El diputado regional ha insistido en que, aunque ellos no las alientan, si se toman es porque la Administración no reacciona, reconociendo igualmente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que cumplir la ley y, si esta no se cambia, los agentes no pueden actuar.

Entre las localidades de Guadalajara donde han observado un incremento de la presencia de okupas también se encuentra, además de la propia capital, Yebes, Azuqueca de Henares, Torrejón del Rey, Villanueva de la Torre, Alovera, Taracena u Horche, entre otras.

Ruiz ha apelado a la Administración a cubrir las necesidades de vivienda reales que puedan existir en la provincia para evitar también que estos pisos caigan en manos de dichas mafias.

Ha advertido igualmente a los ciudadanos que puedan verse afectados por esta problema que deben saber que su vivienda habitual no la pueden ocupar aunque te vayas de vacaciones porque es un delito de allanamiento y esas personas irán fuera al día siguiente pero en los casos de viviendas abandonadas, la jurisprudencia es más laxa y pide una unificación de criterio y que se modifiquen las leyes de enjuiciamiento para que la comunidad de vecinos o el Ayuntamiento afectado se pueda personar.

Desde Ciudadanos solicitan que esto se ataje lo antes posible desde la legalidad para que no se produzcan daños mayores, y de hecho ya han llevado una propuesta para acabar con la ocupación, aunque Ruiz ha reconocido que lo que les preocupa a nivel nacional es se puedan vetar sus propuestas en las localidades donde está Podemos, entendiendo que es una formación "pro-ocupación".