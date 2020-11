Cs llevará a las Cortes de C-LM un debate sobre los PGE y pide a García-Page "un gesto firme más allá de las palabras"

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha un debate general sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y su repercusión en la región, según ha anunciado su portavoz, Carmen Picazo, quien ha aprovechado para pedir al presidente autonómico, Emiliano García-Page, "un gesto firme más allá de las palabras".

En rueda de prensa, Picazo ha asegurado que desde el respeto a un partido histórico, como es el PSOE, que "con sus luces y sus sombras", ha aportado y ha traído modernidad a España y su democracia, ha calificado de "absoluta inmoralidad" pactar los presupuestos nacionales con "los herederos de una banda terrorista". "Es una auténtica vergüenza", ha sentenciado.

Así, ha criticado que mientras PP y Vox "se quedan sin hacer nada para evitarlo", Ciudadanos está ofreciendo una alternativa "para que los presupuestos no estén en manos de Otegi y Rufián". Picazo ha manifestado que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, sí está actuando "con responsabilidad" para que no sean necesarios los votos de "los separatistas radicales ni de los que no condenan los 800 atentados de ETA".

Centrándose en el debate que Cs ha registrado en las Cortes para hablar sobre los presupuestos nacionales, Picazo ha defendido que todos los castellanomanchegos tienen que saber que unas cuentas condicionadas por los partidos separatistas pueden ser "letales" para Castilla-La Mancha, por eso --ha dicho-- este asunto sí es de interés en la región, a pesar de que el PSOE diga lo contrario, ha apuntado.

Ha lamentado que el PSOE y el PP lleven décadas pactando con gobiernos nacionalistas, algo que, a su juicio, ha generado "una brecha económica" entre regiones, haciendo por ejemplo que Castilla-La Mancha "tenga infraestructuras de segunda y de tercera".

Desde Ciudadanos dicen "basta ya" porque Castilla-La Mancha necesita unos PGE "sensatos, moderados y orientados" a las necesidades de las familias, de los autónomos y la clase media trabajadora. Finalmente, Picazo ha insistido en pedir a García-Page que deje clara su posición en las Cortes de Castilla-La Mancha. Que diga "si está a favor de unos presupuestos con Bildu o Rufián o si está a favor de unos presupuestos moderados", ha recalcado.