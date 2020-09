Cs no ve que haya coordinación entre centros educativos y sanitarios en C-LM y se pregunta "si hay alguien al mando"

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos Úrsula López ha rechazado que exista coordinación entre los centros educativos y los sanitarios de Castilla-La Mancha teniendo en cuenta que los centros escolares de la región han abierto sus puertas este martes y se ha preguntado si en la región "hay alguien al mando" ya que la impresión de la formación naranja es "que no".

En rueda de prensa, López ha asegurado que los centros no han sido informados de sus responsabilidades y que las dudas que se plantean ante el inicio de curso "son muchas", considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno regional --la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, avanzó algunas de ellas el pasado viernes en pleno-- "llegan tarde y mal" y criticando la "tardanza e improvisación" del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, López ha instado al Gobierno castellanomanchego a explicar por qué motivo no se ha implementado en la Comunidad Autónoma la aplicación Radar Covid, como sí se está haciendo en otras regiones, y por qué no se aumenta el número de rastreadores pues, a su juicio, este grupo de trabajo también está "colapsado" y no están siendo suficientes "ni en su capacidad de rastreo ni en su eficacia".

De la misma forma, la diputada de la formación naranja cree "fundamental" que Castilla-La Mancha cuente con un portal de transparencia donde los ciudadanos puedan ver los datos de extensión del virus, preguntándose si acaso el Ejecutivo pretende "ocultar" datos, y ha apuntado la necesidad de que estos sean "frecuentes y actualizados" porque darlos semanalmente "no es suficiente" y la situación puede agravarse de un día para otro.

Úrsula López también ha demandado al Gobierno regional que explique cómo se está haciendo el seguimiento de las personas en cuarentena y, en este sentido, ha instado a poner en marcha una campaña informativa que explique a los ciudadanos "qué hacer" y "cómo proceder" si una persona cree que puede ser contacto de otra que tenga el virus, invitando a la Junta a invertir la publicidad en hacer una campaña "útil" para los ciudadanos y no en realizar "propaganda del Gobierno".

La parlamentaria de Cs se ha referido igualmente a la situación de la Atención Primaria, criticando que los ciudadanos no puedan acceder a los centros de salud por encontrarse estos "saturados" y con profesionales que "no pueden más", sin que se hayan implementado herramientas que faciliten ese acceso y nuevas contrataciones.

"La situación no está controlada y hace falta implementar muchas más medidas porque lo que se está haciendo es insuficiente y se está llegando tarde", ha incidido, insistiendo en que se refuerce la situación de la Atención Primaria y que no regrese la situación de "caos y colapso sanitario".