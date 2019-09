Cs pide usar el Presupuesto Base Cero para elaborar las cuentas de 2020 y Ruiz Molina dice que no es la panacea

Publicado 26/09/2019 17:15:33 CET

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a implementar la técnica del Presupuesto Base Cero para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, mientras que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha respondido que esta técnica "no es la panacea" y que ayuda a presupuestar pero no garantiza que esa presupuestación reduzca el nivel de deuda.

La petición de Cs ha venido de la mano de su diputado David Muñoz que, durante el debate general relativo a la situación del endeudamiento de la Junta de Comunidades, presentado por su grupo, ha criticado que el "descontrol" de la deuda pública se instaló en la legislatura 2011-2015, bajo el gobierno del PP, y "ha permanecido" en la legislatura 2015-2019, bajo el actual gobierno socialista.

Así, ha dicho que pagar la deuda generada por el PP y el PSOE cuesta casi 2.000 millones euros al año, lo que equivale a los fondos para la educación Infantil, Primaria y Secundaria, la Formación Profesional y la atención social a personas con discapacidad, personas de la Tercera Edad y personas en riesgo de exclusión social.

Esta situación, a su juicio, requiere de medidas que reestructuren el gasto para hacerlo más eficiente sin afectar a los servicios públicos básicos, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, auditando el gasto y aplicando el realismo a las previsiones de ingresos.

Y por eso Cs propone al Gobierno regional que para la elaboración del Presupuesto 2020 utilice la técnica del Presupuesto Base Cero para hacer más eficiente el gasto, para hacer más realista la previsión de ingresos, para ir reduciendo la deuda pública de la región, para no poner en peligro la sostenibilidad de los servicios básicos ni la calidad de vida de la clase media y trabajadora.

RUIZ MOLINA PIDE OPTIMISMO

Por su parte, el consejero de Hacienda ha admitido que la deuda en Castilla-La Mancha ha crecido un 12 por ciento en los últimos cuatro años en la medida que lo la ido autorizando el Gobierno de la Nación, "al igual que lo han hecho todas las comunidades autónomas porque estamos en una senda de reducción de déficit".

Así, ha replicado al diputado de Ciudadanos que mejorar la situación de la deuda se consigue con superávit presupuestario y el superávit presupuestario no se consigue con un Presupuesto Base Cero. "No es la panacea", ha sentenciado.

Asimismo, ha asegurado que los castellanomanchegos se merecen "cierto optimismo" del Gobierno pero también del resto de fuerzas políticas porque "también representan a los ciudadanos". "Contribuyen poco a que esta región prospere viéndolo todo negro", ha dicho a Ciudadanos y PP.

De su lado, la diputada del PP Ana Guarinos se ha remontado al gobierno de José María Barreda para afear al PSOE que en su día "ocultó" una deuda de más de 3.000 millones de euros "en facturas que estaban sin contabilizar y sin pagar en los cajones" y ha respondido al consejero que es "faltar a la verdad" decir que el gobierno del PP duplicó la deuda. "El gobierno del PP convirtió en deuda financiera la deuda comercial que ustedes tenían con los proveedores".

Así, ha afirmado que "el gobierno de Barreda dejó en los cajones cerca de 170.000 facturas", lo que supuso que "muchas familias y pymes se arruinaran" y que en la legislatura de Barreda "el paro fuera un auténtico drama". Ha continuado asegurando que "el 80 por ciento de la deuda de Castilla-La Mancha tiene un color: el rojo, el del Partido Socialista Obrero Español".

De su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha manifestado que "inflar los miedos y los temores" no conduce a nada y, aunque ha admitido que la deuda de Castilla-La Mancha "no es para tirar cohetes", ha pedido a la oposición ser "serios", defendiendo que la deuda se ha incrementado de forma "razonable". En este sentido, ha recordado que 11 comunidades en estos cuatro años han incrementado la deuda más allá de lo que lo ha hecho Castilla-La Mancha y ha dicho que no acepta lecciones del PP porque ellos gestionaron de forma "desastrosa".

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS

Al término del debate, los grupos parlamentarios han presentado sus propuestas de resolución. El PSOE insta al Gobierno regional a seguir trabajando al objeto de conseguir el máximo de eficacia en la política financiera, controlando la deuda pública y reduciendo la necesidad de financiación neta; a mantener escrupulosamente el pago a proveedores en tiempos razonables, tal y como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios; y a cumplir con los compromisos adquiridos de continuar con la recuperación social y económica de la región.

Ciudadanos insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a implementar la técnica del Presupuesto Base Cero para la elaboración de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, realizando una revisión de las partidas presupuestarias, elevando el realismo en la previsión de ingresos, analizando alternativas con un menor coste que permitan aumentar la eficiencia y atendiendo al objetivo de reducir la deuda pública de la región.

El PP, de su lado, insta al Gobierno a en función de los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al ejercicio en vigor, realizar un seguimiento riguroso de los mismos y adoptar las medidas necesarias encaminadas al cumplimiento de los objetivos de deuda, déficit y estabilidad presupuestaria. También pide establecer un Plan cuatrienal de Control del gasto público, que contemple, entre otras cosas, la reducción del número de altos cargos y de personal eventual.

Finalmente, y tras la votación de sendas resoluciones, han quedado rechazadas las propuestas de Ciudadanos y la del PP, y aprobada la del PSOE.