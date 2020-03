Cs y PP piden convocar la Comisión del Diputado que aborde ausencias de parlamentarios

Cs cree que a lo mejor sería "más adecuado" volver al sistema antiguo de votaciones, un cambio que contaría con el apoyo del PP

TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos y PP han pedido en la Junta de Portavoces celebrada este jueves que se convoque la Comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado para estudiar las ausencias de parlamentarios al pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Fue una petición no formal, que no contó con ningún acuerdo al respecto, y que, según el diputado regional de Cs David Muñoz tenía como fin, por parte de Cs, poner de relieve que hay al menos tres diputados que "de forma sistemática" no acuden a las sesiones.

Estos tres diputados serían, según Muñoz, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro; y el presidente del PP en la región, Paco Núñez.

"Son tres diputados, que son cargos electos de Castilla-La Mancha, que tienen la labor de representar a los castellanomanchegos e incumplen de forma sistemática la obligación que establece el Reglamento de acudir al pleno y a las sesiones de las comisiones de las que se forma parte", ha manifestado.

Aunque según el diputado de Cs, el PP no quería meter en el mismo saco a Núñez, para Cs estos tres parlamentarios "son iguales". Es por ello que ha dejado claro que si algún diputado de Cs falta al pleno, será el partido naranja quién tome medidas al respecto.

SISTEMA DE VOTACIONES

Asimismo, ha lamentado que se agrupen las votaciones al final del pleno para que así García-Page no tenga que estar presente durante toda la sesión.

Ciudadanos cree que quizá lo "más adecuado" sería volver al antiguo sistema de votaciones, es decir, votar después de cada punto del orden del día.

Así, ha reconocido que en su momento Cs estuvo de acuerdo en posponer las votaciones porque creía que era por agilidad parlamentaria, pero ahora "se ha dado cuenta que era para facilitar que determinados diputados no tengan que estar presentes durante todo el día de pleno".

De su lado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Santiago Serrano, ha explicado que no se pueden comparar las ausencias temporales en el pleno de Paco Núñez con el hecho de que el presidente de Castilla-La Mancha se ausente de toda la sesión y su agenda del día se desarrolle incluso en provincias que no son Toledo.

"UN DESPRECIO" A TODOS LOS CIUDADANOS

A su juicio, García-Page, con esta actitud, muestra "un desprecio absoluto" con las Cortes y todos los castellanomanchegos.

Ha recordado que la propuesta por la que se aglutinan las votaciones de todos los puntos al final contó con el apoyo de Cs y del PSOE, mientras que el PP se opuso y ha afirmado que el PP estaría de acuerdo en volver al sistema antiguo si se plantea en la Mesa de las Cortes.

Por su parte, la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Charo García Saco, ha agregado que toda esta polémica es una nueva "pataleta" del PP y ha defendido que García-Page está al frente de un Gobierno regional y está "cuando se le necesita".

También ha incidido en que Paco Núñez no suele estar en los plenos, recordando que la expresidenta de la región María Dolores de Cospedal puso los plenos por las tardes para hacerlos coincidir con la reunión del Consejo de Gobierno de por la mañana y estar en Castilla-La Mancha sólo "un día".