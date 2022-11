Cs propone destinar 90 millones a gratuidad de educación de 0 a 3 años y 12 para libros en sus enmiendas a cuentas CLM

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dedicar 90 millones para que la educación de 0 a 3 años sea universal y gratuita; otros 12 millones para que las familias de la región no tengan que pagar por los libros y el material educativo y que las actividades extraescolares sean gratuitas para garantizar la igualdad de oportunidades y la conciliación, son algunas de las medidas con las que Ciudadanos quiere arreglar el borrador de presupuestos que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado para 2023.

Así lo ha detallado la coordinadora regional del partido, Carmen Picazo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta, grosso modo, de las 137 enmiendas que su grupo ha presentado a las cuentas, que no gustan a la formación naranja. De ahí esas propuestas "efectivas" que aspiran a que tengan impacto real tanto en las familias como en las pymes y autónomos de la región.

A las ya citadas en materia educativa, Ciudadanos añade una partida de 10 millones de euros para que los centros educativos puedan llevar a cabo planes de eficiencia energética; la bajada de ratios; la creación de la figura de la enfermería educativa y 25 millones de euros para los conciertos educativos.

En economía, además de articular incentivos para que las empresas habiliten guarderías y regulen horarios flexibles que favorezcan la conciliación, los de la formación naranja proponen cheques energéticos para que las empresas y las pymes de la región puedan combatir el incremento de costes energéticos. Reclaman además más suelo industrial y más formación y calidad en el empleo.

ABORDAR LA ANOREXIA Y LA BULIMIA

Mientras, en materia de Sanidad, tal y como ha detallado Picazo, abogan por recuperar la Carrera Profesional y por incrementar la partida destinada a la salud mental a fin de aumentar los profesionales que la abordan en Atención Primaria. De igual modo, ha propuesto incrementar los fondos para enfrentar el incremento de casos entre niños y jóvenes de la anorexia, la bulimia o las autolesiones.

Ciudadanos también plantea crear unidades de cuidados paliativos pediátricos y un plan de prevención de agresiones a los profesionales sanitarios.

Además de dar la vuelta al sistema de cuidados, potenciando que el centro de atención sea el hogar y no las residencias, Ciudadanos quiere congelar los sueldos de los altos cargos.

De igual modo, y en el afán de plantear "medidas concretas a problemas concretos", Picazo ha dado cuenta de alguna de las enmiendas más localizadas que responden a las necesidades que presentan algunos municipios de la región, elevadas por los respectivos grupos municipales.

Es el caso del desdoblamiento de la CM-1001 en Guadalajara, la adquisición de suelo industrial en Ciudad Real, la recuperación de espacios para las asociaciones sociosanitarias de Albacete, un tren de hidrógeno para Cuenca o apoyar que Toledo sea Capital Cultural para 2031.

VUELVE A RECLAMAR LA COMISIÓN COVID

A preguntas de los medios, Picazo ha asegurado no saber si el PSOE está dispuesto a incorporar sus enmiendas a los presupuestos del próximo ejercicio, al tiempo que ha advertido que Ciudadanos no apoyará ninguna enmienda del PSOE "si no cumple lo pactado y lo firmado respecto a la comisión COVID".

"El Gobierno no ha justificado nunca por qué no se ha realizado esa comisión parlamentaria, cuando está constituida y solo tiene que poner el orden del día", ha terminado denunciando.