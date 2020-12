Cs Toledo apoya que el cuartel no vaya a Vega Baja pero afea a Tolón que gestione el urbanismo "a golpe de anuncio"

Critica que se desvele en rueda de prensa la nueva ubicación pese a que "no se informó a la Comisión de Urbanismo"

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Toledo ha mostrado su respaldo al hecho de que el cuartel de la Guardia Civil no se ven La Peraleda para albergar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo, si bien ha cargado duramente contra la alcaldesa, Milagros Tolón, ya que considera que "sigue gestionando el urbanismo de la ciudad a golpe de anuncios".

El portavoz de Cs en el Consistorio, Esteban Paños, ha considerado tras este anuncio que además el tiempo "y el sentido común" dan ahora la razón a su partido, "que siempre insistió en que Vega Baja no era idónea" para albergar el cuartel por su "incalculable valor patrimonial", ha informado la formación naranja en nota de prensa.

Paños se ha mostrado muy crítico por el hecho de que el Gobierno municipal no incluyera este asunto en el orden del día de la comisión de Urbanismo celebrada la pasada semana: "Es una falta de respeto absoluta a la comisión y a los vecinos. No sabemos con quien lo ha consensuado porque, desde luego, no lo ha hecho en su propio Ayuntamiento", ha lamentado.

Con todo, espera que este proyecto no vuelva a quedarse en el camino como "el carril bici al Polígono o el ferial en Safont".

Así, ha agradecido al equipo de gobierno local que, como ya hiciera con el ferial de Safont, "haya dado marcha atrás en su intención de edificar en la Vega Baja el nuevo cuartel de la Guardia Civil".

"Toledo está muy mal planificada y no es una cuestión estética; esto genera enormes problemas en materia de cohesión, de servicios públicos, de movilidad, de competitividad", ha lamentado.