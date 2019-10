Cs Toledo pide al Ayuntamiento que explique qué va a ocurrir con el ferial de Safont y exige un debate público

Publicado 10/10/2019 14:42:21 CET

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Toledo y titular de la Comisión de Urbanismo, Araceli de la Calle, ha pedido al equipo de Gobierno que explique qué va a ocurrir finalmente con el ferial de Safont y exige a la alcaldesa, Milagros Tolón, abrir un debate ante "las contradicciones de su propio proyecto".

Así lo ha valorado de la Calle tras las recientes declaraciones de la alcaldesa, Milagros Tolón, quien aseguraba que el proyecto de ferial en Safont podría pasar a ser ahora un parque fluvial semejante a Madrid Río, tal y como ha informado la Ciudadanos en una nota de prensa.

La edil ha afirmado que "ni el proyecto inicial, ni las rectificaciones que han hecho en los últimos meses, ni este nuevo cambio han pasado todavía por la Comisión de Urbanismo, que es el órgano competente" lo que, a su juicio, supone "un ninguneo a la oposición y a los vecinos que siguen sin saber qué superficie ocupará, cuáles serán los usos o cuántos árboles se talarán".

"No entendemos nada, ni creemos que los ciudadanos lo entiendan, porque la primera fase de las obras del ferial, que ya está aprobada y que nos van a costar 500.000 euros, no solo está paralizada, sino que ahora va a ser modificada", ha asegurado Araceli de la Calle.

En este punto, ha añadido que, por otra parte, desde Ciudadanos ven "con alivio" que el proyecto esté parado porque "está claro que ni ellos mismos saben qué quieren hacer".

Desde la formación naranja consideran que "el Ejecutivo toma decisiones arbitrarias, sin consultarlas y sin un criterio claro ni idea de ciudad" y ante esta situación Araceli de la Calle ha insistido en la postura de su grupo respecto al futuro de Safont: "deben dar explicaciones detalladas en la Comisión de Urbanismo".

Asimismo, ha insistido en abrir un debate público porque "todos los toledanos saben que no se ha producido". Además, según ha puntualizado, "hay que encajar el nuevo ferial en el nuevo POM y alcanzar un consenso sólido".

Para la formación naranja, Safont "no es el lugar idóneo para un recinto ferial pues es pequeño y no reúne las condiciones necesarias de seguridad, movilidad y ubicación, al estar muy próximo a las viviendas". No obstante, ha asegurado de la Calle que están "abiertos al diálogo".

En esta línea, Araceli de la Calle ha lamentado que el Ejecutivo municipal "haya faltado a su palabra". "En la última comisión el concejal José Pablo Sabrido se comprometió a convocar una reunión extraordinaria para explicar el proyecto de Safont y no sólo no lo ha hecho, sino que ahora nos enteramos por la prensa que ese proyecto se ha modificado", ha sentenciado.