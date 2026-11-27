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TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de que los problemas de salud de los trabajadores de los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) "continúan sin resolverse dos años después de los primeros incidentes de intoxicación".

Aunque la situación ha mejorado respecto a los episodios más graves registrados y se han iniciado actuaciones para corregir las deficiencias detectadas, todavía hay profesionales que presentan sintomatología y alteraciones en sus analíticas, señala CSIF en nota de prensa.

"La mejora de la situación no puede confundirse con la solución definitiva del problema", reclama el sindicato.

CSIF recuerda que el 27 de noviembre de 2024 se registraron las primeras intoxicaciones cuando dos trabajadores del Laboratorio de Anatomía Patológica tuvieron que recibir atención sanitaria tras estar expuestos a una sustancia no identificada y se llegaron a presentar, en un primer momento, decenas de partes de accidente laboral por afecciones faríngeas, respiratorias, oculares o cutáneas.

Las intoxicaciones también han afectado a profesionales de los laboratorios adyacentes de Genética, Microbiología, Hematología y Bioquímica, así como de otros servicios como el Banco de Sangre.

Continúan produciéndose reacciones cutáneas, sangrado nasal, sequedad de mucosas, dolores de cabeza y sensación de laguna mental.

Además, describe CSIF, "algunos profesionales presentan parámetros analíticos alterados, en determinados casos de forma importante, sin que todavía se conozcan las posibles consecuencias que estas exposiciones pueden tener para su salud a medio y largo plazo".

La presidenta de CSIF Sanidad Toledo y delegada de Prevención de Riesgos Laborales, Victoria Gutiérrez, advierte del temor "con estos profesionales en el futuro", pues "llevan mucho tiempo absorbiendo sustancias cuya naturaleza y efectos todavía no están suficientemente aclarados", por lo que demandan como "imprescindible una vigilancia de la salud exhaustiva a medio y largo plazo".

Precisamente, una de las principales preocupaciones de CSIF es la demora en reubicar a todos los profesionales que presentan analíticas alteradas.

Gutiérrez explica que "todavía hay trabajadores pendientes de este traslado, incluidos profesionales especialmente sensibles por antecedentes de enfermedades graves, que no deberían seguir expuestos mientras se prolongan las actuaciones correctoras".

"Reclamamos que estas reubicaciones se realicen sin más demora y que se establezca un programa exhaustivo de vigilancia de la salud para todas las personas que han podido estar expuestas a estas sustancias".

La auditoría externa encargada por la Gerencia del HUT ha identificado un origen multifactorial de las intoxicaciones, con diferentes aspectos que deben corregirse.

Entre las actuaciones previstas destacan las relacionadas con los sistemas de climatización, las conexiones entre distintos laboratorios, las instalaciones situadas bajo el suelo y los mecanismos de extracción de sustancias.

CSIF valora que se haya producido un cambio en la actitud de la Gerencia, que "ha pasado de negar los problemas a reconocerlos y trabajar con los delegados de prevención y los profesionales para buscar soluciones".

No obstante, "insistimos en que las actuaciones todavía no han terminado y que la situación no puede darse por resuelta. Esperamos que el grueso de las modificaciones previstas esté terminado a comienzos de año, pero será necesario comprobar si, una vez finalizadas, desaparecen los episodios de intoxicación", concluye Gutiérrez.