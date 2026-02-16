CSIF condena la agresión física a un vigilante de seguridad en el hospital de Talavera

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión sufrida este lunes por un vigilante de seguridad del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera, que ha recibido un golpe por parte del acompañante de una paciente.

El incidente violento se ha producido sobre las 9.30 horas de esta mañana en el Servicio de Urgencias. El acompañante estaba realizando una grabación con su móvil al personal sanitario que estaba atendiendo a la paciente a en ese momento (una facultativa y una enfermera), según informa CSIF en nota de prensa.

El vigilante de seguridad, según el sindicato, le advirtió de que no está permitido realizar grabaciones en el centro sanitario, tanto por motivos de seguridad como de protección de datos y de intimidad de pacientes y profesionales.

Ante esta indicación, "el acompañante reaccionó de forma violenta, llegando a agredir físicamente al trabajador de seguridad, al que propinó un golpe en el rostro".

Desde CSIF reiteran "tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresiones en el ámbito sanitario" y recuerdan que deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en ellos.

"La violencia nunca puede ser una respuesta y menos aún contra quienes velan por el buen funcionamiento y la seguridad del servicio, que realizan una labor esencial", ha remarcado el sindicato.