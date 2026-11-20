CSIF C-LM cree que este Día de la Enseñanza hay "muy poquito que celebrar" y pide a Junta negociar condiciones laborales - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF se ha concentrado este viernes en Toledo para asegurar que en este Día de la Enseñanza "hay muy poquito que celebrar" en Castilla-La Mancha, exigiendo al Gobierno regional que "se siente a negociar" para que el profesorado de la región obtenga "los mismos avances que se están produciendo en las comunidades autónomas, básicamente una recuperación del poder adquisitivo perdido".

El presidente del sector de Educación de CSIF en Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez Merchante, ha lamentado en declaraciones a los medios que en los últimos años han registrado "numerosas reivindicaciones" tanto en la mesa sectorial como directamente al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que "han sido desoídas".

Martínez Merchante ha puesto como ejemplo a la Comunidad Valenciana y Extremadura, que han "mejorado el complemento autonómico" para los docentes, reivindicando también pagos como el del sexto sexenio, "que no está pagado en Castilla-La Mancha".

El presidente del sector regional de Educación de CSIF ha aseverado que en Castilla-La Mancha hay "dos grandes colectivos maltratados", los docentes mayores de 55 años y los interinos, recordando que la central sindical "presentó y registró" en mesa sectorial un plan integral para ambos colectivos.

En este sentido, ha explicado que para el colectivo de docentes mayores de 55 años demandan un descuento lectivo de tres horas para mayores de 55 años, tres para los mayores de 58 y cuatro para los mayores de 60, así como el reconocimiento del sexto sexenio y la jubilación anticipada "para todos los regímenes"

En cuanto a los interinos, afirman "con rotundidad" que los de la región son "los peor tratados de toda España", solicitando el pago de los meses de julio y agosto a partir de los cinco meses trabajados a lo largo del curso.

"Ahora mismo, para que un interino cobre el verano le tienen que contratar antes del 1 de noviembre y estar de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio", ha expuesto.

Además, ha apuntado que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes "ha sacado un decreto ley donde aprueba el Plan de Educación Inclusiva", que implica "en la práctica el cierre de los centros de educación especial y el pase de ese alumnado, aproximadamente 1.500 alumnos en Castilla-La Mancha, a los centros ordinarios":

A este respecto, ha asegurado que "tal y como están ahora mismo los recursos de inclusión educativa en los centros ordinarios" esto "significa una catástrofe tanto para el alumnado para el profesorado".

Por esta razón, ha recordado, se ha convocado una jornada de huelga para el día 9 de diciembre, una estrategia que se repetirá en el segundo y tercer trimestre del curso "hasta que el Gobierno de Page acepte las exigencias de CSIF".