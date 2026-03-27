CSIF pide reubicar a todos los trabajadores de laboratorios de Hospital de Toledo ante realización de un estudio forense

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TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha reclamado la reubicación de todos los trabajadores de la zona de laboratorios y Banco de Sangre del Hospital Universitario de Toledo ante la contratación de una empresa especializada por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para la realización de un análisis forense del área de Anatomía Patológica.

En nota de prensa, este sindicato denuncia que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no está llevando a cabo "todos los esfuerzos necesarios para encontrar el foco de las intoxicaciones, un problema que se arrastra desde noviembre de 2024 con la aparición de los primeros síntomas".

Reclama al Sescam que "mantenga informados de manera transparente a los trabajadores afectados, recuerda que mantiene la vía penal ante lo que considera una grave imprudencia pues es deber de la Administración garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores".

Igualmente, CSIF lamenta la falta de celeridad en las analíticas se llevaron a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a cerca de 300 trabajadores.

"El tiempo apremia, estamos hablando de la salud de los trabajadores, algunos de los cuales además tienen patologías de base. Se tendría que haber hecho mucho antes y ni siquiera haber esperado a las analíticas, ya que las intoxicaciones se están produciendo desde 2024", señala Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo, en nota de prensa.

Así, este sindicato señala que la Gerencia de Atención Integrada del Hospital Universitario de Toledo va a reubicar a los trabajadores del Laboratorio de Anatomía Patológica tras el informe emitido por la jefatura de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, "motivado por la detección de resultados analíticos alterados en varios profesionales del servicio".

Y añade que "es más, políticos y responsables de la administración sanitaria incluso han acusado a los propios profesionales de sugestión, lo que supone un auténtico insulto ante lo que es un infierno para estos trabajadores".

Desde el primer momento CSIF ha denunciado "lo que estaba sucediendo y el Sescam ha mirado hacia otro lado". "Al final el tiempo nos ha dado la razón", ha afirmado.

CSIF, que no ha tenido acceso al supuesto informe que incluye la reubicación de los trabajadorea, "ya advirtió en febrero que los trabajadores de la zona de laboratorios y Banco de Sangre, no sólo los de Anatomía Patológica, presentan analíticas con valores alterados de ácido acético, metanol, proteinogramas, bajos niveles de reticulocitos, disfunciones tiroideas e inflamaciones inespecíficas o ácido fórmico elevado".