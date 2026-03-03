CSIF pone el foco en la desigualdad de género y la pérdida de empleo público en el mercado laboral de C-LM

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha lamentado que el 80,2% de todo el empleo destruido ha sido femenino (858) hasta situar en 78.824 mujeres en la región las que se encuentran en situación de desempleo, datos que a su entender ponen de relieve la desigualdad de género existente.

Además, dentro de la semana en la que se conmemora el 8M, señala que a la elevada temporalidad se añade que las mujeres se ven obligadas a reducir su jornada laboral y acogerse a contratos temporales para hacer frente al cuidado de menores y familiares a su cargo, lo que afecta a la igualdad, conciliación y la corresponsabilidad.

En febrero, de acuerdo a los datos de la Seguridad Social, las mujeres sólo representaron el 42,8% de los contratos indefinidos en Castilla-La Mancha mientras se dispararon al 58,9% en los contratos temporales. Además, indica en nota de prensa el sindicato, ellas también acaparan las jornadas parciales: hasta el 73% en contratos indefinidos y el 63,8% en los contratos temporales.

A pesar del buen dato interanual, con 10.569 parados menos respecto a febrero de 2025, CSIF también señala el mal inicio del año con 3.785 puestos de trabajo destruidos en los dos primeros meses de 2026. Asimismo, añade que este mes de febrero también ha conllevado la pérdida de empleo público con 689 afiliaciones menos en el conjunto de administraciones públicas de la región.