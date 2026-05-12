CSIF rechaza que Castilla-La Mancha adelante cada vez más el inicio del curso escolar y unifique todas las etapas

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TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, se muestra en contra del calendario escolar 2026-2027, que comenzará el 7 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027 en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP), así como Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Educación para Adultos, y que en el caso de las escuelas infantiles también arrancará el 7 de septiembre y se extenderá hasta el 24 de julio de 2027.

CSIF critica que el inicio del curso el 7 de septiembre de la mayoría de etapas educativas provoca una mayor carga lectiva en el primer trimestre (73 días frente a los 49 días del segundo trimestre y los 55 del tercero), lo que genera "una enorme descompensación" y evidencia una vez más, a su juicio, que la Consejería de Educación no ha llevado a cabo este calendario bajo criterios pedagógicos.

El calendario suma un total de 177 días lectivos para las enseñanzas generales, apenas dos por encima del mínimo legal de 175 que exige la LOE para las enseñanzas obligatorias. Descontados los dos festivos locales que fijan los ayuntamientos, "el margen real es cero": el curso queda exactamente en el límite legal, sin ningún margen para imprevistos por condiciones climatológicas u otras circunstancias extraordinarias.

Los periodos no lectivos serán las vacaciones de Navidad (23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive); Semana Santa (22 de marzo al 29 de marzo, ambos inclusive), así como los festivos regionales y locales.

La Central Sindical ha trasladado a Educación la propuesta de retrasar el inicio de curso una semana, lo que permitiría compensar trimestres, evitar las altas temperaturas que se registran en la primera quincena de septiembre y daría más espacio a un final de curso que acumula más días festivos y que permitiría además situar con mayor facilidad las evaluaciones ordinaria y extraordinaria.

Es más, la tendencia del Gobierno de Castilla-La Mancha es arrancar el curso cada vez más pronto (en el curso 2022-2023 fue el 12 de septiembre, siendo en los sucesivos cursos los días 11, 10 y 8 de septiembre, respectivamente). CSIF señala que otras comunidades como Andalucía y Murcia comienzan el 15 de septiembre, o incluso Castilla y León abre sus aulas el 18 de septiembre.

Según el análisis comparativo elaborado por CSIF, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor nivel de homogeneización del calendario escolar de toda España: unifica el inicio de FP, EPA y enseñanzas ordinarias en la misma fecha, algo que ninguna otra región aplica con este grado de uniformidad. Mientras comunidades como Galicia, Extremadura o Castilla y León mantienen escalonamientos de entre 10 y 14 días entre etapas, Castilla-La Mancha las fusiona en un único arranque sin atender a las diferencias organizativas y pedagógicas de cada enseñanza.

La Central Sindical subraya la importancia de escalonar las diferentes etapas educativas, ya que cada enseñanza tiene procesos diversos y particularidades organizativas que requieren de plazos diferentes:

FORMACIÓN PROFESIONAL

CSIF incide en que Educación no tiene en cuenta los criterios pedagógicos ni organizativos porque además unifica el calendario escolar de la FP con el del resto de enseñanzas a pesar de tener características formativas muy diferentes.

Según el sindicato, en FP es frecuente que haya adjudicaciones, matriculaciones y movimientos de alumnado hasta bien entrado septiembre, además de los ciclos formativos requieren puesta a punto de talleres, laboratorios y equipamiento técnico específico que no existe en otras enseñanzas y depende además de la coordinación con empresas y centros de trabajo. "Retrasar el inicio de curso permitiría encajar mejor los periodos de formación práctica, campañas productivas y disponibilidad de tutores en empresas".

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

La Educación de Personas Adultas (EPA) también comienza el 7 de septiembre de 2026 y concluye el 18 de junio de 2027. CSIF no entiende el criterio de la Consejería teniendo en cuenta las numerosas críticas recibidas el curso pasado, ya que además del aumento de ratios es preciso recordar que estos centros se encuentran en las primeras semanas de septiembre en plena matriculación, lo que provoca que muchos alumnos se incorporen incluso con las clases ya comenzadas.

También, según el sindicato, debería retrasarse el inicio del curso. No en vano, el curso 2022-2023 comenzó el 22 de septiembre, y desde entonces, al igual que el resto de enseñanzas, se ha ido adelantando su comienzo. "El adelanto acumulado en solo tres cursos asciende a 14 días, una cifra que ninguna otra comunidad ha aplicado a sus centros de adultos en tan poco tiempo".

Además, según recuerda CSIF, todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial --sin excepción-- reclamaron en la sesión extraordinaria del 9 de febrero de 2026 un retraso del inicio de curso en EPA, poniendo de manifiesto que esta decisión de la Consejería "no cuenta con ningún respaldo sindical".

"El calendario de las escuelas infantiles pone en evidencia el olvido al que se ve sometido por parte de la Administración: es mucho más amplio (también comienzan el 7 de septiembre pero se extiende hasta el 24 de julio de 2027), lo que lo convierte en un recurso asistencial sin ningún tipo de criterio pedagógico". CSIF lamenta que la Consejería considere a los trabajadores de escuelas infantiles como meros cuidadores y propone que el calendario coincida con el resto de enseñanzas concluyendo el 17 de junio.

Según el sindicato, "la Junta de Comunidades debe ofrecer soluciones de conciliación a las familias, pero no a costa de unos trabajadores que ya sufren una enorme sobrecarga laboral y que además irá a más debido a que el próximo curso aumentarán las ratios mediante una resolución que está recurrida judicialmente por CSIF".