CSIF y STAS critican el aumento de ratios en escuelas infantiles de C-LM y piden orden de organización y funcionamiento

Concentración de los sindicatos CSIF y STAS. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y STAS se han concentrado este martes ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para mostrar su desacuerdo con la resolución del Gobierno regional que incrementa el número de plazas escolares totales en las 38 escuelas infantiles de titularidad autonómica de la región y han pedido hacer una orden de organización y funcionamiento que regule las escuelas infantiles y por la puesta en marcha de la "pareja educativa", dos docentes por cada aula de infantil.

Así lo han declarado a los medios tanto Pasión Pérez, representante del Secretariado de STAS Intersindical, como Eva Balseiro, representante del personal laboral de STAS Intersindical, quienes junto a una veintena de compañeros han demandado a la Consejería que reconsidere esa medida, publicada con fecha 9 de febrero, aplicable a estas escuelas infantiles de 0 a 3 años.

La medida figura "dentro del marco de unos fondos europeos" y, en base a ellos, desde la Administración regional "justifican que tienen que ampliar la plaza de dotación de niños en escuelas infantiles" pero los sindicatos se preguntan "a quién han preguntado para tomar esta decisión y la respuesta es que no han preguntado absolutamente a nadie".

"No han preguntado a las directoras de las escuelas infantiles, no han preguntado a las trabajadoras y no han preguntado a sus representantes legales ni de personal laboral ni de personal funcionario", ha asegurado Pérez, que ha indicado que repercutirá, por ejemplo, en que los niños de educación especial no tendrán el apoyo que requieren, ya que para aplicar esta medida "se necesitan profesionales bien formadas".

CONTRA EL "APARCADERO DE NIÑOS"

Según ha detallado, desde la Unión Europea instan a que se amplíe el número de plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años "porque disminuye la desigualdad" pero esa medida, a juicio de los sindicatos, "no puede ser solamente a costa de números, no puede ser un aparcadero de niños".

"No podemos tener unas ratios del siglo pasado" y querer "una educación del siglo XXI", ha reclamado, antes de incidir en la necesidad de poner en marcha una orden de organización y funcionamiento que regule las escuelas infantiles de 0 a 3 años, donde se podrían "establecer perfectamente todos los apoyos".

Igualmente, desde STAS defienden la puesta en marcha de "la pareja educativa", un modelo que consiste en dos profesionales por aula de infantil, que lleva 40 años implantándose en Pamplona.

En el mismo sentido se ha pronunciado Eva Balseiro reclamando una educación infantil de 0 a 3 años "de calidad", algo que no es compatible, en una etapa de inicio del desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, con "que se suban las ratios de la manera en la que se están subiendo".

Para ello, "se necesita más personal, se necesitan más profesionales para que se puedan atender a todos y a cada uno de los niños y de las niñas y sobre todo también se necesita que se incluya personal para atender a estos niños con necesidades especiales que cada vez son más abundantes".

En concreto, en Albacete hay cinco escuelas infantiles afectadas, 17 en Ciudad Real, cuatro en Cuenca, dos en Guadalajara y 10 en Toledo.