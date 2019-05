CSIF y STAS piden a la Junta cubrir todas las plantillas de las escuelas infantiles

Publicado 07/05/2019 12:42:51 CET

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y STAS han reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha cubrir la totalidad de las plantillas de las escuelas infantiles de la región y acabar con la privatización del servicio de mantenimiento de estos centros, reivindicaciones que, según han explicado, esperan conseguir antes de que finalice la legislatura, pues de lo contrario no descartan que las movilizaciones acaben en huelga.

En concreto, 17 de los 38 centros de estas características dependientes de la Junta de Comunidades no cuentan con personal propio, tal y como ha asegurado, en declaraciones a los medios, la delegada del Comité de Empresa de Educación de CSIF en la región, Montse Pantoja, quien también ha reclamado la revisión de las ratios para el personal de apoyo en la categoría de técnico especialista en Jardín de Infancia y la negociación de una nueva carta de servicios.

Mientras la Consejería de Educación no dé respuesta a estas peticiones, el personal laboral de estas escuelas seguirá con las movilizaciones. De hecho, ya se han convocado otras dos para el 14 y el 21 de mayo y en caso de no resolverse la situación antes de la celebración de las elecciones autonómicas, que tendrán lugar el 26 de mayo, no desechan la posibilidad de hacer huelga.

"Si queremos que nuestros hijos estén bien atendidos, hay que cubrir todo el personal de las escuelas infantiles y dotarlo de todos los medios. Ha dejado mucho que desear este Gobierno", ha lamentado Pantoja.

Las consecuencias de la falta de personal las padecen más de medio millar de empleados de estos centros educativos, según la representante de STAS-C-LM, Susana Cardona, quien ha reiterado que en el área de limpieza y servicios domésticos, el Gobierno regional no está cumpliendo con las ratios que prometió, una carga de trabajo que se hace "insoportable" para estos empleados.

"Una limpiadora tiene que cubrir tres aulas cuando lo que se acordó fueron dos aulas más espacios comunes, salas de usos múltiples y vestuarios. Si a eso le añadimos la carencia de personal mantenimiento es un caos", ha comentado Cardona, antes de agregar que la mayoría del personal de limpieza son mujeres cuya edad ronda los 60 años.