Cuatro alumnos de un instituto de Tomelloso participan en la final de las II Olimpiadas sobre la UE en Granada

Olimpiadas sobre la UE. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro alumnos de 3º de la ESO del IES Francisco García Pavón de Tomelloso competirán en la final nacional de las II Olimpiadas sobre la Unión Europea, organizadas por Equipo Europa, que tienen lugar en Granada hasta este domingo, 19 de abril.

El instituto se clasificó tras vencer en la competición regional, celebrada en Illescas el pasado 28 de febrero, donde se pusieron a prueba sus conocimientos sobre el funcionamiento y la importancia de la Unión Europea en Castilla-La Mancha, a través de un ensayo en el que debían escribir sobre los 40 años de España en la UE.

Los alumnos Carlos Ruiz y Bruno Palau, así como su profesora María Dolores Martínez (Loli) y el director del instituto tomellosero, Agustín Pradillos, han dado las claves de cómo labraron su triunfo en esta competición y cómo han preparado la fase final, en una entrevista concedida a Europa Press.

Carlos Ruiz ha señalado que el aspecto que le ha parecido "más importante" a la hora de estudiar para estas olimpiadas ha sido "el antes y después", los pasos que se llevaron a cabo para "llegar a la Democracia, la Transición y la Dictadura de Franco, destacando el cambio de "cómo estamos ahora y cómo estábamos antes".

Además, preguntado sobre la relevancia de las decisiones que se toman desde Bruselas, el alumno piensa "que todas las decisiones que se tomen afectan a la personas de a pie", porque "si no sirven para nada es trabajo inútil", ha aseverado.

"Voy curtiéndome mucho de lo que pasa a mi alrededor. A veces cuando ves el telediario no entiendes muchas cosas, y ahora las voy entendiendo", ha destacado el estudiante, en relación a su entrada este año en el programa de Escuela Embajadora, programa al que está adscrito el instituto que desempeña actividades relacionadas con la Unión europea.

Con este programa, está aprendiendo "muchas cosas" y lo ve "necesario" para que la gente joven aprenda "cómo afectan las cosas y qué es lo que está pasando", permitiendo así a los alumnos comprender "dónde estamos".

De su lado, Bruno Palau ha explicado que aunque antes de prepararse para esta competición contaba con algunas nociones sobre el funcionamiento de la Unión Europea, tenía "mucho vacío", señalando que aspectos como el funcionamiento de los debates y el Parlamento "se deberían conocer un poco más".

CONOCER LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Palau ha indicado que le despierta interés poder conocer las instituciones europeas, un viaje que podrán realizar los cuatro alumnos del centro si resultan vencedores en Granada este fin de semana. "Ir a Europa estaría muy chulo, dentro de lo que cabe, mola mucho poder estar en un sitio donde se toman grandes decisiones".

En esta línea, el alumno ha puesto en valor el peso de las decisiones que se toman desde las instituciones europeas, las cuales no solo "llegan a Madrid y a las capitales de provincia", sino que "realmente llegan a todos los pueblos y todo el mundo".

APOYO DESDE EL IES GARCÍA PAVÓN

En cuanto a la implicación desde el instituto, su profesora, María Dolores Martínez (Loli), ha manifestado que su trabajo tiene como fin convencer a los alumnos de que se impliquen en este tipo de programas, indicando que una vez que se encuentran inmersos en ellos "no hace falta incentivarlos".

"Se incentivan ellos solos porque se dan cuenta de que consiguen cosas, de que aprenden, de que tienen unas vivencias distintas y que van aprendiendo y van comprendiendo", ha apuntado la profesora.

En esta línea, Martínez ha añadido que también está intentando que los alumnos cojan como optativa en Bachillerato sobre la Unión Europea, con la que se les puede explicar "un poco lo que se decide a nivel continental". "Es una asignatura muy importante", ha concluido.

"DESCUBRIR E INCENTIVAR LAS POTENCIALIDADES"

Por su parte, el director del centro, Agustín Pradillos, ha afirmado que "es un orgullo tremendo" que sus alumnos estén en Granada en esta final nacional, señalando que una de las "misiones principales o responsabilidades" que tienen como docentes es "descubrir las potencialidades que tienen los chicos".

"Para nosotros, da igual que sean científicas, humanísticas, artísticas, da igual, nosotros siempre tenemos que intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos y de ellas", ha comentado Pradillos, añadiendo que en este caso, la clasificación resulta "un enorme privilegio, un enorme orgullo y una enorme satisfacción" para el IES Francisco García Pavón.

El centro vencedor tendrá la posibilidad de viajar a Bruselas para conocer el Parlamento Europeo en el marco del Día de Europa, que se celebrará el próximo 9 de mayo.