Cuatro chef Estrella Michelin participan en Albacete en la Cena 'Tus Manos son mis manos' de Asprona y Eurotoques

ALBACETE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asprona y Eurotoques vuelven a unir fuerzas para celebrar, el próximo jueves 20 de marzo, la V Cena Solidaria 'Tus manos son mis manos' en los salones de Posada Real y contará con la participación de más de 60 cocineros de la provincia y la región, incluidos cuatro chef galardonados con Estrella Michelin.

Esta iniciativa busca recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) y fomentar su plena inclusión en la sociedad, ha informado Asprona en nota de prensa.

Esta mañana el Corte Inglés ha acogido la presentación de la V edición de esta cena a la que han asistido, la vicepresidenta de Asprona, María Dolores Olivares, el presidente de Eurotoques Castilla-La Mancha, Quique Cerro, el director de relaciones institucionales de El Corte Inglés, Víctor Hernández, y la coordinadora de Empleo de la Fundación Asprona Laboral (ASLA) y miembro del grupo de organización de la cena, Chari Felipe.

Este año, serán 11 cocineros los encargados de elaborar el menú degustación, destacando la presencia de cuatro chefs Estrella Michelin: Juan Monteagudo (Ababol, Albacete); Miguel Expósito (Retama, Ciudad Real); Quique Pérez (El Doncel, Sigüenza) y Rubén Sánchez (Epílogo, Tomelloso).

El resto de cocineros son, Carlos Arjona (La bonita), Ángel Tupa (Barú), Luis Navalón (La Ramona), Antonio Tobarra (La Frontera), César Ortega y Jesús García (Posada real), y José Manuel García (La Nueva estrella).

El menú solidario promete "no dejar indiferente a los comensales, quienes podrán disfrutar de elaboraciones únicas y conocer de primera mano los detalles de cada plato, gracias a las explicaciones de los propios cocineros que, además de preparar los platos, se encargarán de servir las mesas".

Desde Asproba destacan que este evento no sería posible sin la colaboración desinteresada de Euro-Toques y todos los chefs participantes, quienes demuestran cada año "una gran complicidad y compromiso". "Sin ellos no sería imposible organizar algo así. Preparan el salón, sirven mesas, cocinan y luego recogen para dejarlo todo como estaba. Sin lugar a dudas, es un gran trabajo solidario del que no podemos estar más agradecidos", señalan desde la organización.

La cena también cuenta con la participación activa de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) de Asprona, quienes estarán como camareros junto a los cocineros, sirviendo las mesas e interactuando con los asistentes.

Su implicación irá más allá, pues estarán también en la recepción y como presentadores de la cena, dando la bienvenida a los asistentes y explicando en qué consiste cada plato.

Los patrocinadores juegan "un papel fundamental" en el éxito de la cena, aportando las materias primas necesarias para la elaboración del menú: bebidas, carnes, pescados, pan, vinos y productos frescos, además de las chaquetillas de los cocineros. Muchos de ellos repiten colaboración tras participar en ediciones anteriores, mientras que otros se han sumado este año para apoyar esta causa solidaria.

El Corte Inglés, Benibaldo, Velilla, Ricardo Fuentes e Hijos, Juan Navarro, ASLA, Anigma, Vega Tolosa, Viñedos Balmoral y Sorlut. que se suman a Arcos, Grupo Enuno, Panadería Jesús, Vega Sotuelamos, Miguelitos Ruiz, EDERE, Cominport, Julián Martín, Valrhona, Corte y Tradición RF y Adrián, Valiox, Aifos, Sweet Monkey, El Conchel, Risso y Bacalaos Alejandra.