Cuatro conventos toledanos cerrados al público abren sus puertas este fin de semana con visitas gratuitas guiadas

Convento de las Concepcionistas en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los claustros y las capillas de cuatro conventos toledanos que de manera habitual están cerrados al público se podrán visitar este sábado y domingo, 18 y 19 de abril, en la ciudad, de manera gratuita a través de visitas guiadas, en el marco de las XIV Jornadas de Puertas Abiertas 'Claustros y Capillas' de estos templos.

Se trata del Convento de Carmelitas Descalzos, el Convento de San Clemente, el Convento de Concepcionistas y el Convento de Santa Isabel de los Reyes.

Las personas que estén interesadas se acercarán a estos cuatro templos y realizarán la visita por orden de llegada, hasta completar el aforo, porque ni se dará tique ni se reservará plaza para la visita.

Para amenizar la espera habrá dos compañías de teatro de calle, Atenea y Toledo Errante, que harán una introducción y "guiños a personajes importantes de cada uno de los conventos".

Los horarios se adaptarán para no perturbar la vida diaria de las monjas de estos conventos, respetando sus misas, su rato de silencio y de oración.

TODOS LOS HORARIOS

El Convento de San Clemente se abrirá el sábado de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas y el domingo de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. El Convento de los Carmelitas Descalzos, el sábado de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas y el domingo, de 10.30 a 12.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

El Convento de las Concepcionistas abrirá el sábado de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas, y el domingo de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas.

Asimismo, el Convento de Santa Isabel de los Reyes, abrirá el sábado de 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas y el domingo de 11.00 a 13.30 horas.

Sor María Julia ha mostrado su alegría de que la gente pueda participar en estas visitas, y ha señalado que no se centren "solamente en el arte", porque se trata de "una catequesis", una "llamada a la vida interior, a la vida de la eternidad".

De su lado, el alcalde ha invitado a que los toledanos "no dejen pasar esta oportunidad", resaltando que esta es una ocasión "maravillosa, extraordinaria, de algo que se puede hacer en pocos lugares del mundo".

De antemano, ha pedido perdón a quienes se acerquen a visitar los conventos, porque habrá colas, tras el éxito de las visitas a las torres de la ciudad, jornadas que el pasado mes de marzo congregaron a más de 3.500 personas.