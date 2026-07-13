Cuatro heridas, entre ellas dos menores, tras una colisión entre tres turismos en la A-5 en Lucillos

Imagen de Lucillos en Google Maps. - GOOGLE

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas tras una colisión entre tres turismos ocurrida en la carretera A-5, dentro del término municipal de Lucillos (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro tenía lugar a las 18.18 horas de este domingo en el kilómetro 98 de la mencionada autovía, en sentido Madrid.

Las afectadas son una bebé de un año y una mujer de 41, trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Talavera de la Reina; y, por otro lado, una niña de 3 años y una mujer de 54, enviadas en una ambulancia de Urgencias al mismo centro hospitalario.

En el lugar también han estado presentes una ambulancia convencional y efectivos de la Guardia Civil.