Cuatro mujeres resultan heridas tras la salida de vía de un turismo en Malagón

CIUDAD REAL, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres han resultado heridas este sábado tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que viajaban en la carretera N-401, dentro del término municipal de Malagón (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 7.46 horas en el kilómetro 160 de la citada vía.

Las heridas son cuatro mujeres de 18, 20, 21 y 22 años de edad y todas ellas han sido atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Ciudad Real.

En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil.