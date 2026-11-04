Cuatro nuevas altas dejan en 22 el número de heridos ingresados en hospitales de C-LM, 4 en UCI

Archivo - Hospital de Ciudad Real. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos por el accidente ferroviario de Urda del pasado miércoles 28 de octubre hospitalizados en cuatro centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 22, cuatro menos que este martes. De los heridos, ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, 4 permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI).

Hasta ahora ya han recibido el alta 88 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

De los 22 heridos, 18 permanecen en cama convencional y cuatro en UCI, según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este miércoles.

Del total de heridos, 13 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, tres de ellos permanecen en la UCI y 10 en cama convencional.

Hay dos en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, todos ellos en cama convencional, mientras que el Hospital General Universitario de Ciudad Real continúa atendiendo a seis heridos, cinco de ellos en cama convencional y uno en UCI.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente, que ya ha pasado de la UCI a cama convencional.