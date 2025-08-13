Cuatro personas detenidas en Cuenca acusados de pertenecer a una banda itinerante dedicada a cometer hurtos

CUENCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a cuatro personas, tres varones y una mujer, como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a cometer hurtos por el método de la "siembra" en todo el territorio Nacional.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de agosto, cuando varios agentes que estaban prestando servicio en un dispositivo específico para evitar la comisión de hechos delictivos en los alrededores de supermercados y centros comerciales, detectaron la presencia de estas cuatro personas justo después de que actuasen, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

Al verse sorprendidos, emprendieron la huida a gran velocidad y de forma temeraria por la autovía A-40 en dirección a Madrid, en un vehículo que después se comprobó que era de alquiler, poniendo en riesgo tanto la vida de los ocupantes como la del resto de usuarios de la vía.

Durante varios kilómetros fueron perseguidos por varias patrullas de la Policía Nacional y finalmente, gracias a la coordinación con los agentes de la Guardia Civil del Puesto de Tarancón, pudieron ser interceptados y detenidos en esta localidad, donde se procedió a su detención y se pudieron recuperar todos los efectos que habían sustraído anteriormente.

El método de la 'siembra' es empleado por bandas organizadas que se desplazan por toda la geografía nacional, en grupos compuestos por tres o cuatro personas que se reparten las funciones para llevar a cabo la sustracción.

Mientras uno de ellos distrae a la víctima haciéndole preguntas, fingiendo prestarle ayuda o arrojando monedas al suelo para simular que se le han caído ('siembra'), otro aprovecha esos momentos de distracción para sustraer las pertenencias que la víctima ha dejado previamente en el interior del vehículo.

Un tercer colaborador vigila la acción y selecciona a las víctimas, mientras que el cuarto espera a bordo de un vehículo, previamente alquilado, para facilitar la huida.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Cuenca, si bien la investigación sigue abierta con el fin de comprobar si este grupo criminal itinerante pudiera haber cometido otro delito en la ciudad.