Cuenca Ahora recoge apoyos para reclamar Pediatría estable en municipios de la Mancha conquense. - CUENCA AHORA

CUENCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuenca Ahora, en colaboración con la Plataforma por lo Público de Villarrobledo, ha iniciado una recogida de firmas para respaldar la solicitud dirigida a la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo en la que se reclama un servicio de atención pediátrica estable en los consultorios locales de El Provencio, Las Mesas y La Alberca de Záncara.

La campaña se desarrolla mediante hojas de adhesión en las que los vecinos pueden mostrar su apoyo indicando nombre, primer apellido, localidad y DNI. Las firmas se están recogiendo en distintos comercios de los tres municipios, también a título personal por parte de numerosos vecinos y durante la concentración mensual organizada por la Plataforma por lo Público de Villarrobledo, donde ya se han reunido más de 250 firmas.

En nota de prensa, Cuenca Ahora explica que la petición defiende que la frecuencia actual del servicio de Pediatría es insuficiente para atender la demanda existente, obligando a muchas familias a desplazarse fuera de sus municipios y dificultando el seguimiento sanitario de los menores.

Por ello, se solicita revisar la planificación de la Zona Básica de Salud para garantizar la presencia de un pediatra al menos uno o dos días por semana.

"La atención pediátrica es un servicio esencial que no puede depender del lugar donde se viva. Las familias del medio rural merecen la misma calidad asistencial que cualquier otro ciudadano", ha indicado el portavoz de Cuenca Ahora y miembro de la Plataforma por lo Público de Villarrobledo, Josean Sahuquillo.

Sahuquillo destaca que mejorar la atención sanitaria infantil "no solo supone evitar desplazamientos y mejorar la calidad de vida de las familias, sino también contribuir a fijar población y ofrecer mejores servicios públicos en nuestros pueblos".

Desde Cuenca Ahora subrayan que garantizar unos servicios públicos de calidad es una de las herramientas más eficaces para combatir la despoblación.

Disponer de una atención pediátrica cercana supone ofrecer seguridad y tranquilidad a las familias, facilitar la conciliación y hacer más atractivo el medio rural para quienes ya viven en él y para quienes desean establecerse.

"No se puede pedir que los pueblos ganen población si, al mismo tiempo, se siguen debilitando servicios esenciales como la sanidad", defienden desde la organización.

La mejora de este servicio no solo responde a una necesidad asistencial, sino que constituye una inversión en el futuro de estos municipios y en su capacidad para fijar población, concluyen.