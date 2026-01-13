Cuenca amplía el plazo para inscripciones en el Calendario de Eventos hasta el 30 de enero

Archivo - Fachada del Ayutamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha ampliado hasta el 30 de enero el plazo para inscribirse en el Calendario de Eventos, toda vez que ha entrado en vigor la circular elaborada para regular y coordinar las autorizaciones de ocupación del espacio público para actividades temporales.

Una iniciativa que se lleva a cabo dado el aumento considerable de la realización de eventos de diversa naturaleza en la ciudad, esto es, culturales, deportivos, gastronómicos, solidarios, recreativos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La circular, que ha sido elaborada por las Concejalías de Asuntos Generales y de Seguridad Ciudadana, concretamente Policía Local, ya está publicada en el Tablón de Anuncios del Consistorio, estableciendo las pautas de actuación para los organizadores y para los servicios municipales implicados en el desarrollo de los eventos con el fin de que puedan llevarse a cabo de la mejor forma posible.

Dicha circular indica que se elaborará anualmente un Calendario de Eventos que será un documento vivo, pero con una revisión y prioridad en las solicitudes de quienes realicen su registro en tiempo y forma.

PASOS A SEGUIR POR EL ORGANIZADOR DE UN EVENTO

El primer paso en el caso de ser el organizador de un evento deportivo, cultural, gastronómico, solidario es, por tanto, registrar la solicitud de fecha en este Calendario de Eventos, algo que en el caso de 2026 puede hacerse, como se apunta, hasta el día 30 de enero a través del Registro General del Ayuntamiento.

Una vez finalizado dicho plazo y resueltas las solicitudes, se procederá a publicar el calendario tras su aprobación por Junta de Gobierno Local.

Cabe señalar que la comunicación previa de celebración de una actividad y su inclusión en el Calendario de eventos no implica su inmediata autorización, sino que el organizador deberá solicitarla a continuación con al menos un mes de antelación a su fecha de celebración, aportando la documentación necesaria para valorar su aprobación mediante decreto.

Algo que también deberá realizarse a través del Registro General del Ayuntamiento.

Durante el año podrán realizarse, por otro lado, solicitudes para eventos o pruebas deportivas que no estén incluidas en el calendario, pero tendrán que comunicarse con al menos dos meses de antelación a su celebración y adecuándose a los días libres del calendario.

Es por tanto recomendable la inscripción previa en el Calendario dentro del plazo de solicitud para asegurar la fecha y el recorrido propuesto, pues en el caso de existir choque de fechas tendrán preferencia los que estén inscritos.

Por otro lado, podrán solicitarse modificaciones de fecha de eventos inscritos en el Calendario por parte de los organizadores, pero dichos cambios serán tratados como una nueva solicitud.